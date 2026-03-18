경인여대, 법무부 ‘외국인 요양보호사 양성대학’ 현판식
경인여자대학교는 지난 12일 법무부 지정 ‘외국인 요양보호사 양성대학’을 기념하는 현판식을 열었다고 18일 밝혔다. 현판식에는 경인여대 육동인 총장, 박경옥 국제교류원장, 김준일 글로벌한국학과장, 이은경 요양보호사교육원 주임교수가 참석했다.
외국인 요양보호사 양성대학 지정은 급격한 고령화에 따른 돌봄 인력 부족 문제를 해결하고 국내 거주 외국인들에게 전문 직업교육을 제공해 안정적인 정착을 돕는 국가 사업으로 추진됐다. 전국의 지정 23개 대학 중 인천에서는 경인여대가 유일하다.
경인여대는 외국인 요양보호사 양성대학 지정을 위해 체계적인 준비를 이어왔다. 2025학년도부터 글로벌한국학과 내 요양보호사 과정 신입생을 모집해 외국인 유학생들을 대상으로 전문 교육을 했다. 선제적 노력과 기존 간호·보건 계열의 우수한 인프라가 결합되면서 외국인 요양보호사 양성대학 지정이라는 쾌거를 이뤄냈다.
이와 함께 경인여대는 이미 외국인 교육생의 특성을 고려한 전공 용어 및 기초 회화 중심의 맞춤형 언어 교육, 최첨단 시뮬레이션 실습실을 활용한 실무 중심 커리큘럼, 지역 내 노인요양시설과의 네트워크 구축을 통한 실습부터 취업까지 연계되는 원스톱 지원 체계 등을 갖췄다.
육 총장은 현판식 축사에서 “우리 대학이 외국인 요양보호사 양성의 전초기지로 선정된 것은 매우 뜻깊은 일”이라며 “단순한 자격증 취득을 넘어 따뜻한 인성과 전문성을 겸비한 글로벌 돌봄 인력을 배출해 지역사회 복지 향상에 기여하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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