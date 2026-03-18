경인여대, 법무부 ‘외국인 요양보호사 양성대학’ 현판식

외국인 요양보호사 양성대학 기념 현판식. 경인여대 제공

이와 함께 경인여대는 이미 외국인 교육생의 특성을 고려한 전공 용어 및 기초 회화 중심의 맞춤형 언어 교육, 최첨단 시뮬레이션 실습실을 활용한 실무 중심 커리큘럼, 지역 내 노인요양시설과의 네트워크 구축을 통한 실습부터 취업까지 연계되는 원스톱 지원 체계 등을 갖췄다.