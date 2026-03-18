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李 대통령 거론한 기본소득…무주, 전 군민 연 80만원 지급

입력:2026-03-18 11:55
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무주군청사

전북 무주군이 18일부터 전 군민을 대상으로 ‘무주형 기본소득’ 지급을 시작했다. 정부 차원의 농어촌 기본소득 논의가 본격화되는 가운데 기초지자체가 자체 재원으로 선제 도입에 나선 첫 사례다.

무주군은 모든 주민에게 반기별 40만원씩, 연간 80만원을 무주사랑상품권으로 지급한다. 상반기에는 신청자 2만1725명에게 총 86억9000만원이 지급된다.

이번 사업은 군 단위 지자체 가운데 처음으로 순수 군비로 기본소득을 지급하는 방식이다. 재원은 농어촌 기본소득 시범사업 예산 184억원을 활용했다.

지급은 모바일형(자동 충전)과 카드형으로 이뤄지며, 상품권은 20일부터 90일 이내 지역 내 소상공인 점포와 전통시장에서 사용할 수 있다.

무주군은 이번 정책이 주민 생활 안정과 지역 소비 확대를 동시에 유도할 것으로 보고 있다.

군 관계자는 “무주형 기본소득은 군민에게는 생활 여유를, 지역경제에는 소비를 유도하는 정책”이라며 “2028년 농어촌 기본소득 확대에 대비한 선도 모델이 될 것”이라고 말했다.

무주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr

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