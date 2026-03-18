혜원의료재단, 부천·인천세종병원에 ‘예진 AI 챗봇’ 도입
혜원의료재단은 부천세종병원·인천세종병원에 환자 맞춤형 진료 환경 구축과 진료 효율성 향상을 위한 ‘예진 AI 챗봇’ 시스템을 도입해 운영 중이라고 18일 밝혔다.
예진 AI 챗봇은 생성형 인공지능(AI) 기반이다. 환자와 지능적인 대화를 통해 진료 전 필요한 정보를 사전에 수집하고 요약해 의료진에게 제공하는 자동화 시스템이다.
환자가 입력하는 자연어 형태의 비정형 데이터를 이해하고 질문의 맥락에 맞는 추가 질문을 생성함으로써 보다 심층적이고 포괄적인 예진 정보를 확보할 수 있도록 설계됐다.
혜원의료재단 관계자는 “환자의 증상과 상태를 진료 전에 미리 파악할 수 있어 의료진의 진료 준비시간을 줄이고 보다 환자 중심의 질 높은 진료 환경을 구축하는 데 도움을 줄 것으로 기대하고 있다”고 말했다.
예진 AI 챗봇은 단순한 문진 수집을 넘어 의료진이 예진 결과를 다양한 방식으로 확인하고 활용할 수 있도록 다양한 기능을 제공한다.
의료진은 예진 목록에서 환자를 선택해 예진 요약 내용을 확인할 수 있으며 생성형 AI가 분석한 진단 및 치료 계획을 함께 확인할 수 있다. AI와 환자 간 대화 내역과 AI 분석 내용도 확인할 수 있어 환자의 상태를 보다 입체적으로 파악 가능하다.
또 의료진은 예진 결과와 AI 분석 내용에 대한 만족도를 평가하거나 AI 판단의 정확성·적절성을 평가할 수 있다. AI 판단이 적절치 않다고 판단될 경우 피드백을 남길 수 있어 지속적인 시스템 개선에도 활용된다.
이와 함께 생성된 예진 요약 내용이 병원 전자의무기록(EMR) 시스템과 자동으로 연동되는 등 효율성을 높인 게 예진 AI 챗봇의 특징이다. 예진 요약 내용은 환자 메모에 자동 등록되며, 간호 메모에는 ‘AI예진요약연동’ 문구가 표시돼 진료 화면에서 해당 환자를 선택할 경우 자동 팝업으로 확인할 수 있도록 구성됐다. 간호 전달 메모에도 AI 예진 요약 내용이 연동돼 외래 간호 화면에서 AI 예진이 적용된 환자인지 쉽게 확인 가능하다.
이밖에도 환자 개인정보보호와 의료 기록 관리 기준을 고려해 진료일 다음날 새벽 1시에 환자 메모에 작성된 AI 예진 내용은 자동 삭제되도록 시스템이 설계됐다.
박진식 혜원의료재단 이사장은 “예진 AI 챗봇은 환자와 의료진 모두에게 도움이 되는 디지털 진료 지원 시스템”이라며 “앞으로도 AI 등 다양한 첨단 기술을 활용해 보다 효율적이고 환자 중심적인 의료 서비스를 제공해 나가겠다”고 말했다.
부천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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