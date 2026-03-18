제니, ‘롤라팔루자 시카고’ 헤드라이너…K팝 4개팀 출격
걸그룹 블랙핑크 멤버 제니가 미국 대형 음악축제 ‘2026 롤라팔루자 시카고’에 헤드라이너(간판출연자)로 나선다.
17일(현지시간) 롤라팔루자 주최 측에 따르면 제니는 오는 7월 30일부터 8월 2일까지 미국 시카고 그랜드파크에서 열리는 행사에 찰리 XCX, 로드, 올리비아 딘, 테이트 맥레이, 존 서밋, 스매싱 펌킨스, 더 엑스엑스 등 8팀의 헤드라이너에 이름을 올렸다. 제니는 지난해 4월 미국 최대 음악축제 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’에서도 공연한 바 있다.
롤라팔루자는 1991년 시카고에서 시작된 여름철 대규모 야외 음악축제로 매년 40만명 이상의 관객이 몰린다. 올해 ‘롤라팔루자 시카고’에는 제니를 비롯해 걸그룹 에스파·아이들, 보이그룹 코르티스 등 K팝 가수 네 팀이 대거 출연한다.
롤라팔루자는 2022년 방탄소년단 멤버 제이홉이 한국 가수 최초 헤드라이너로 참가한 이후 K팝 아티스트들을 적극 섭외하고 있다. 2023년 투모로우바이투게더, 2024년 스트레이 키즈, 2025년 트와이스가 헤드라이너로 출연했고 뉴진스·아이브·보이넥스트도어·캣츠아이 등도 무대에 올랐다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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