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인천 중구, ‘가격 논란’ 모범주유소 사후 관리 강화

입력:2026-03-18 11:45
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국민일보DB

인천 중구는 최근 중동사태로 고유가 현상이 민생 경제를 위협함에 따라 모범주유소에 대한 가격 모니터링 등 사후 관리를 한층 더 강화할 계획이라고 18일 밝혔다.

구는 지난해부터 한국석유관리원과 합동 평가를 통해 지역 내 주유소 중 유가 안정과 서비스 개선에 이바지한 곳을 모범주유소로 선정하고 있다. 주유소 간 건전한 경쟁을 유도하고 석유류 제품의 품질 향상 및 가격 안정화를 도모하는 게 핵심 목적이다.

모범주유소 선정은 가격 경쟁력(지역 평균 대비 저렴한 가격), 품질 관리(석유 제품 유통 검사 합격 여부), 정량 판매 여부, 고객 서비스 및 편의시설(화장실 청결도 등) 등 항목을 종합적으로 평가해 이뤄진다.

그러나 최근 지역 일각에서 일부 모범주유소의 휘발유·경유 가격이 다른 일반 주유소보다 높아 선정 기준을 명확히 하는 등 제도적 보완이 필요하다는 주장이 제기됐다.

이에 대해 구 관계자는 “과거 선정 당시에는 가격 경쟁력을 갖추고 있었으나 갑작스러운 중동사태 발발 등 국제 유가 변동 과정에서 주유소별 재고 물량과 공급가 차이로 인해 일시적으로 가격 역전 현상이 발생할 수 있다”고 해명했다.

다만 구는 앞으로 유가 안정 등 민생 살리기가 시급한 상황인 만큼 사후 관리 체계를 한층 더 보완해 제도의 신뢰도를 높여 나가기로 방침을 정했다. 현재 지정된 모범주유소에 대해서는 주기적으로 가격 모니터링을 추진하고, 기준 미달일 경우에는 지정 취소 등 강력하게 조치하는 방안을 검토할 예정이다. 또 인천시, 한국석유관리원 등 관계기관과 지속 소통·협력하며 지역 유가 안정에 최선을 다할 계획이다.

김정헌 중구청장은 “지속되는 고물가 상황에 엎친 데 덮친 격으로 고유가가 민생을 더욱 위협하는 상황”이라며 “모범주유소가 주민 삶의 도움이 되도록 제도의 안정적인 운영을 위해 여러 방면으로 힘쓸 것”이라고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

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