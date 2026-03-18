시사 전체기사 [속보] 강훈식 “UAE, 한국에 최우선적 원유 공급 약속” 입력:2026-03-18 11:36 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 강훈식 대통령 비서실장이 지난 6일 청와대 춘추관에서 UAE 체류 국민 귀국 지원 및 원유 확보 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스강훈식 “UAE, 한국에 최우선적 원유 공급 약속”한명오 기자 myungou@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 산업2부 한명오 기자 myungou@kmib.co.kr 1126 응원하기 쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 오세훈 결국 출마… “張, 무능에 무책임 혁신 선대위 관철” 2 “타월 안 써도 때 엄청 나온다”…李대통령 부부가 산 목욕 제품은? 3 당청 앞 무기력한 靑 참모들… 李 직접 참전 4 ‘충주맨’ 키운 국힘 조길형, 충북지사 ‘야합 공천’ 논란에 후보 사퇴 5 張의 차도살인? 이정현 단독 플레이? 해당분야별 기사 더보기 1 “거의 2억” SK하이닉스 직원 연봉 역대급 상승…최태원은? 2 [단독] 韓만 예외 둔 넷플… K콘텐츠 공개 시간 오후 5시 고정 3 “팔 바엔 자식 준다”… 서울 주택 증여 나선 5060 부모 늘었다 4 4인 가족 도쿄 여행시 16만원→57만원… 유류할증료 폭탄 5 “자산은 사고파는 게 아냐” 발언 황현희, 논란 끝 해명 해당분야별 기사 더보기 1 밀려나는 ‘士’자 직업… 회계사, 40위 → 3위로 2 [단독] “시체 썩는 냄새 난다” 신고에…당뇨괴사로 고통 받던 노인 구한 경찰 3 “우리 식당엔 못 들어와요” “혼자 내버려두란 건가요” 4 “공사 기득권에 내 인생 파멸”… 부산 항공사 흉기 살해 5 다 불타버린 산과 집… 더 새까맣게 탄 삶은 무너졌다 해당분야별 기사 더보기 1 호르무즈 파병 요구 외면에 화난 트럼프 “나토 도움 필요 없다…한국도 마찬가지” 2 “중동 전쟁 때문에”…기름 부족에 주4일제 도입한 ‘이 나라’ 3 [속보] 트럼프 분노… “한국·일본·나토 지원 필요 없다” 4 “이게 미국의 수준인가”… 오스카 관객석 쓰레기 난장판 5 이란, 라리자니 사망 확인… “순교자 피로 가혹한 복수” 해당분야별 기사 더보기 1 “경제효과 상상초월”… 관광·뷰티·유통까지 ‘보랏빛 특수’ 기대 2 “BTS 방문은 문화적 사건”… 월드투어 국가들 벌써 축제 분위기 3 문정민, 황당한 룰 위반으로 실격 ‘충격’…리쥬란 챔피언십 FR서 확인 4 이동휘 “코미디 ‘메소드 연기’요? 관객 즐거워하면 행복해” 5 판소리와 ‘골든’ 울려 퍼진 아카데미 시상식… ‘케데헌’ 2관왕 해당분야별 기사 더보기 1 ‘케데헌’ 감독, 오스카 시상식서 신라면 봉지째 ‘먹방’ 2 물건과 집 통해 사람을 보여주다… “냉장고 보면 먹고 사는 건 다 똑같아” 3 파래·야생화·매화… 다채로운 색으로 물든 경남 고성… 초록 융단 펼친 시루섬 너머 황홀한 ‘유방 일출’ 4 ‘수술실 없습니다…’ 고관절 골절환자 응급실 뺑뺑이 경고 5 “굴뚝은 나의 이정표”…전국 목욕탕 찾아다닌 8년의 기록[여행토크] 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “3년 전부터 4명 살해계획” 동료 기장 살해 50대 피의자 경찰, ‘음주운전’ 이재룡 검찰 송치…‘술타기’ 의혹도 인정 종잡을 수 없는 트럼프…이란 전쟁 내우외환에 호르무즈 파병 요구도 뒤집나 “팔 바엔 자식 준다”… 서울 주택 증여 나선 5060 부모 늘었다 [단독] “시체 썩은 냄새” 출동해보니… 당뇨괴사 겪는 독거노인 구한 경찰 공시가 상승 세부담에… 서울 전역 ‘절세 매물’ 증가 전망 ‘K뷰티 열풍’ 마스크팩·‘북미 수요 확대’ 변압기… 韓수출 1위 새얼굴 관람석까지 보인다… 아리랑 7호가 찍은 잠실 주경기장 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요