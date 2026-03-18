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[속보] 강훈식 “UAE, 한국에 최우선적 원유 공급 약속”

입력:2026-03-18 11:36
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강훈식 대통령 비서실장이 지난 6일 청와대 춘추관에서 UAE 체류 국민 귀국 지원 및 원유 확보 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

강훈식 “UAE, 한국에 최우선적 원유 공급 약속”

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

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