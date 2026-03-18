전북 하천·계곡 불법시설 882건 확인…‘무관용 단속’ 전면 재조사
14개 시·군 TF 가동…
적발 즉시 복구 명령·형사 고발 병행
전북특별자치도가 하천·계곡 내 불법 점용시설에 대한 전면 재조사에 착수했다. 정부의 강도 높은 재점검 지시에 따라 단속 수위를 높이고 무관용 원칙을 내걸었다.
전북도는 18일 ‘하천·계곡 및 주변 지역 불법시설 정비 TF 회의’를 열고 14개 시·군과 함께 전수 재조사 추진 상황과 정비 계획을 점검했다.
이번 조사는 지난 2월 국무회의에서 대통령이 하천·계곡 불법 점용시설 누락 가능성을 지적하며 재조사를 지시한 데 따른 후속 조치다. 행정안전부도 재조사 미이행 시 감찰과 징계, 수사까지 검토하겠다는 입장을 밝히며 현장 단속이 한층 강화될 전망이다.
도는 이달부터 1차 전수조사를 진행 중이다. 지난 16일 기준 도내 14개 시·군에서 498개소, 882건의 불법 점용시설이 확인됐다.
유형별로는 불법 경작이 28%로 가장 많았고 평상 등 편의시설(26%), 물건 적치(26%) 등이 뒤를 이었다.
조사 범위는 국가·지방하천뿐 아니라 소하천과 세천, 산림 내 계곡, 도립·군립공원, 구거까지 확대됐다. 그동안 관리 사각지대로 지적돼 온 하천구역 외 주변 지역도 포함됐다.
적발된 시설에 대해서는 즉시 원상복구 명령이 내려진다. 구두 경고 없이 행정 절차에 착수하고, 1·2차 계고 이후에도 불응할 경우 고발과 과태료 부과, 행정대집행을 병행하는 방식이다. 재발 우려 지역은 중점관리 대상지역으로 지정해 상시 관리할 방침이다.
남원시는 부시장을 단장으로 건축과와 환경과, 산림녹지과, 보건소, 지리산국립공원 등 관계기관이 참여하는 전담 TF를 구성하고 1차 전수조사를 진행하고 있다.
주요 점검 대상은 하천 내 불법 경작과 과실수 식재, 평상·그늘막 등 시설물 설치, 수질오염 행위, 불법 산지 전용 등이다.
시는 적발된 시설에 대해 자진 철거와 원상복구를 우선 유도하되 불응할 경우 변상금 부과와 함께 고발, 행정대집행 등 강제 조치를 병행할 방침이다. 6월에는 2차 전수조사를 통해 정비 상황을 재점검할 계획이다.
노홍석 전북도 행정부지사는 “하천과 계곡은 특정 개인의 사익이 아닌 도민 모두의 공공 자산”이라며 “단 한 건의 누락도 없이 불법 점용을 근절하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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