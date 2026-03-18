전북 하천·계곡 불법시설 882건 확인…‘무관용 단속’ 전면 재조사

14개 시·군 TF 가동…

적발 즉시 복구 명령·형사 고발 병행

전북특별자치도

전북특별자치도가 하천·계곡 내 불법 점용시설에 대한 전면 재조사에 착수했다. 정부의 강도 높은 재점검 지시에 따라 단속 수위를 높이고 무관용 원칙을 내걸었다.

시는 적발된 시설에 대해 자진 철거와 원상복구를 우선 유도하되 불응할 경우 변상금 부과와 함께 고발, 행정대집행 등 강제 조치를 병행할 방침이다. 6월에는 2차 전수조사를 통해 정비 상황을 재점검할 계획이다.