산림과학원, 28일 ‘홍릉숲 개방 기념 봄꽃축제’ 개최

서울 동대문구에 위치한 홍릉숲. 국립산림과학원 제공

‘안녕, 홍릉의 봄’이라는 주제로 열리는 이번 축제는 100년간 연구시험림 역할을 해 온 홍릉숲을 국민에게 개방하고 숲의 생태적 역할을 알리기 위해 마련됐다.

방문객들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 프로그램도 마련됐다. 국립산림과학원의 주요 연구성과 전시를 비롯해 전문가와 함께하는 반려나무 건강검진, 홍릉숲의 봄꽃 특화 숲해설, 홍릉숲의 다양한 생물을 기록한 생물다양성 사진전 등이 진행된다.

국민 참여형 이벤트로 ‘내가 찾은 홍릉숲 최고의 봄꽃’ SNS 사진 콘테스트도 열린다. 우수 참여자 100명에게는 경품으로 커피 쿠폰을 증정한다.

최병기 국립산림과학원 생활권도시숲연구센터 박사는 “홍릉숲의 생태적 가치와 산림 연구의 중요성을 가까이서 느낄 수 있을 것”이라며 “홍릉숲을 국민과 함께하는 열린 숲으로 발전시키겠다”고 말했다.