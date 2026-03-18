대구시 국립 뮤지컬전용극장·근대미술관 조성 재시동
대구시는 옛 경북도청 터(북구)에 조속히 ‘글로벌 문화예술허브’를 조성할 수 있도록 준비할 계획이라고 18일 밝혔다.
글로벌 문화예술허브는 정부 소유인 옛 경북도청 터에 정부 지원을 받아 지역 문화·예술 허브가 될 국립 뮤지컬콤플렉스(전용극장)와 근대미술관을 조성하는 사업이다. 현재 옛 경북도청 터는 대구시청 산격청사로 활용되고 있다. 시가 사업을 추진하면서 대상 부지를 옛 경북도청 터에서 달성군으로 바꾸면서 혼선이 빚어지기도 했다. 지역에서는 부지 변경 때문에 사업이 지연됐다는 비판도 나온다. 이에 시는 사업 추진 속도를 높이기 위해 다시 대상 부지를 옛 경북도청 터로 정했다.
시는 지역 대표 문화축제인 대구국제뮤지컬페스티벌이 20주년을 맞은 올해가 뮤지컬전용극장 건립에 대한 시민 공감대를 확산시킬 좋은 기회라고 판단하고 있다. 이에 분위기 조성에 적극 나서기로 했다. 또 유치 당위성 알리기 위해 한국 근대미술을 대표하는 화가들의 활동 터전이 대구였다는 점을 강조할 방침이다.
시는 뮤지컬전용극장이 생기면 콘서트하우스와 오페라하우스 등 클래식 중심의 공연 인프라와 시너지 효과를 낼 수 있어 대구의 문화·예술 생태계가 더 확대될 것이라고 전망하고 있다. 근대미술관은 수도권과 서부권에 집중된 국립미술관 기능을 동남권으로 확장해 균형발전을 견인하는 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 시는 국립 근대미술관을 근대미술의 개념 정립과 체계적 연구·관리를 위한 핵심 거점으로 조성한다는 계획을 세웠다. 대구미술관, 간송미술관과 연계하면 대구를 시각예술클러스터로 키울 수 있다는 것이 시의 생각이다.
시는 창작·유통·향유가 선순환 하는 문화생태계를 구축해 대구를 대한민국을 대표 문화·예술 허브도시로 도약시키기는 것이 목표다.
황보란 대구시 문화체육관광국장은 “글로벌 문화예술허브는 대구가 대한민국을 대표하는 글로벌 문화도시로 도약하기 위한 핵심 기반이 될 것”이라며 “국립 뮤지컬콤플렉스와 근대미술관 등 핵심 문화·예술 인프라 확충을 위해 시민사회와 연계하고 행정 역량도 결집할 것”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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