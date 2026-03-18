대구시 국립 뮤지컬전용극장·근대미술관 조성 재시동

대구3D지도에서 구현한 대구시청 산격청사(옛 경북도청 터) 모습. 대구시 제공

지역에서는 부지 변경 때문에 사업이 지연됐다는 비판도 나온다. 이에 시는 사업 추진 속도를 높이기 위해

시는 국립 근대미술관을 근대미술의 개념 정립과 체계적 연구·관리를 위한 핵심 거점으로 조성한다는 계획을 세웠다.