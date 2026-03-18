딴짓하다 여객선 좌초… 책임자 모두 1심서 집행유예
60대 선장, 징역 2년6월 집유 3년
여객선 운항중 딴짓을 하다 좌초 사고를 낸 혐의로 기소된 선장 등 3명이 1심에서 모두 집행유예를 선고받았다.
광주지법 목포지원 형사3단독 최형준 부장판사는 18일 업무상중과실치상 등 혐의로 구속기소된 퀸제누비아2호 선장 A씨(65)에게 징역 2년 6월에 집행유예 3년을 선고했다. 일등 항해사 B씨(39)에게는 금고 2년 6월에 집행유예 3년, 외국인 조타수 C씨(39)에겐 금고 1년 6월에 집행유예 2년이 각각 선고됐다.
재판부는 “선장인 A씨는 승객의 안전을 책임지는 지위에 있으면서도 좁은 해역의 수로를 지날 때 직접 지휘해야 하는 의무를 지키지 않았다”며 “B씨와 C씨 역시 전방 주시 의무를 소홀히 하는 등 중대한 과실이 인정된다”고 판시했다. 다만 “반성하는 태도를 보이고 있고, 사고 직후 다른 선원들과 함께 승객들이 안전하게 퇴선하도록 조치하는 등 더 큰 피해를 줄인 점 등을 감안해 형량을 정했다”고 말했다.
이들은 지난해 11월 19일 전남 신안군 인근 해상에서 대형 여객선인 퀸제누비아2호를 운항하던 중 딴짓을 해 무인도인 족도에 충돌하는 좌초 사고를 낸 혐의로 구속기소됐다. 이 사고로 여객선에 타고 있던 267명 중 수십여명이 가벼운 통증을 호소해 병원 치료를 받았다.
목포=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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