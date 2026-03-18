도심 유휴공간 활용…대전 도심형 스마트팜 ‘대전팜’ 확대

대전시의 도심형 스마트팜 '대전팜'. 대전시 제공

이번에 조성된 6곳은

기술연구형·테마형·실증형 등 기존 스마트팜 3곳과 달리

각 스마트팜은 스마트농업 기반의 새로운 비즈니스 모델 발굴, 농산물 생산·유통 및 체험 프로그램을 연계한 도시형 미래농업을 확산하는 역할을 맡게 된다.

봉봉농원 묘목카페와 그린에스텍이 참여하는

카페 등 기존 사업장과 연계해 농산물을 생산·활용하는 방식이다. 나눔문화확산형은 그린유성팜이 운영하는 공익형 스마트팜으로, 재배한 농산물의 일부를 사회적 약자에게 제공한다.

자유제안공모형은 민간의 창의적인 아이디어를 바탕으로 새로운 비즈니스 모델을 실현하는 방식이다. 이엔후레쉬와 에스엔, 그린팜 등 3곳이 참여한다.

시는 향후 대전팜을 지속적으로 확대한다는 계획이다. 유형별 운영 성과를 분석해 대전팜 네트워크를 확장하고 이를 스마트농업 정책에 활용한다는 방침이다.

박영철 대전시 녹지농생명국장은 “2023년 2곳이었던 대전팜이 이제는 9곳으로 확대되며 도심 농업의 새로운 모델로 자리 잡고 있다”며 “

앞으로도 각 스마트팜의 특성을 살려 시민들에게 다양한 혜택을 제공하고 지역사회와 상생하는 선순환 구조를 만들겠다”고 말했다.