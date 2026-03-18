시사 전체기사 [부고] 한만영씨 별세 입력:2026-03-18 11:04 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 ▲한만영씨 별세, 넷마블 김병규 대표 빙부상=17일 부산시민장례식장, 발인 19일 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 오세훈 결국 출마… “張, 무능에 무책임 혁신 선대위 관철” 2 “타월 안 써도 때 엄청 나온다”…李대통령 부부가 산 목욕 제품은? 3 당청 앞 무기력한 靑 참모들… 李 직접 참전 4 ‘충주맨’ 키운 국힘 조길형, 충북지사 ‘야합 공천’ 논란에 후보 사퇴 5 張의 차도살인? 이정현 단독 플레이? 해당분야별 기사 더보기 1 “거의 2억” SK하이닉스 직원 연봉 역대급 상승…최태원은? 2 [단독] 韓만 예외 둔 넷플… K콘텐츠 공개 시간 오후 5시 고정 3 “팔 바엔 자식 준다”… 서울 주택 증여 나선 5060 부모 늘었다 4 4인 가족 도쿄 여행시 16만원→57만원… 유류할증료 폭탄 5 “자산은 사고파는 게 아냐” 발언 황현희, 논란 끝 해명 해당분야별 기사 더보기 1 밀려나는 ‘士’자 직업… 회계사, 40위 → 3위로 2 [단독] “시체 썩는 냄새 난다” 신고에…당뇨괴사로 고통 받던 노인 구한 경찰 3 “우리 식당엔 못 들어와요” “혼자 내버려두란 건가요” 4 “공사 기득권에 내 인생 파멸”… 부산 항공사 흉기 살해 5 다 불타버린 산과 집… 더 새까맣게 탄 삶은 무너졌다 해당분야별 기사 더보기 1 호르무즈 파병 요구 외면에 화난 트럼프 “나토 도움 필요 없다…한국도 마찬가지” 2 “중동 전쟁 때문에”…기름 부족에 주4일제 도입한 ‘이 나라’ 3 [속보] 트럼프 분노… “한국·일본·나토 지원 필요 없다” 4 “이게 미국의 수준인가”… 오스카 관객석 쓰레기 난장판 5 이란, 라리자니 사망 확인… “순교자 피로 가혹한 복수” 해당분야별 기사 더보기 1 “경제효과 상상초월”… 관광·뷰티·유통까지 ‘보랏빛 특수’ 기대 2 “BTS 방문은 문화적 사건”… 월드투어 국가들 벌써 축제 분위기 3 문정민, 황당한 룰 위반으로 실격 ‘충격’…리쥬란 챔피언십 FR서 확인 4 이동휘 “코미디 ‘메소드 연기’요? 관객 즐거워하면 행복해” 5 판소리와 ‘골든’ 울려 퍼진 아카데미 시상식… ‘케데헌’ 2관왕 해당분야별 기사 더보기 1 ‘케데헌’ 감독, 오스카 시상식서 신라면 봉지째 ‘먹방’ 2 물건과 집 통해 사람을 보여주다… “냉장고 보면 먹고 사는 건 다 똑같아” 3 파래·야생화·매화… 다채로운 색으로 물든 경남 고성… 초록 융단 펼친 시루섬 너머 황홀한 ‘유방 일출’ 4 ‘수술실 없습니다…’ 고관절 골절환자 응급실 뺑뺑이 경고 5 “굴뚝은 나의 이정표”…전국 목욕탕 찾아다닌 8년의 기록[여행토크] 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “3년 전부터 4명 살해계획” 동료 기장 살해 50대 피의자 “경제효과 상상초월”… 관광·뷰티·유통까지 ‘보랏빛 특수’ 기대 관람석까지 보인다… 아리랑 7호가 찍은 잠실 주경기장 [단독] “시체 썩은 냄새” 출동해보니… 당뇨괴사 겪는 독거노인 구한 경찰 오세훈 결국 출마… “張, 무능에 무책임 혁신 선대위 관철” 태양 실종 8분 후 어둠 휩싸이고 며칠 만에 기온은 영하 수십도로… [단독] 접근금지 등 위반한 가정폭력범, 83%가 집행유예·벌금 ‘케데헌’ 감독, 오스카 시상식서 신라면 봉지째 ‘먹방’ 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요