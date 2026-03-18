XGOLF, 가평 베뉴지CC서 단독 대관행사 가져…1인 최저 그린피 7만5천원 부터
4월29일 하루 실시…123개팀 선착순 마감
국내 최대 골프 예약 플랫폼 XGOLF(대표 조성준)가 오는 4월 29일 경기도 가평 베뉴지CC에서 단독 대관 행사를 진행한다.
이번 행사는 본격적인 골프 시즌을 맞아 XGOLF가 베뉴지CC 전 타임을 단독 확보해 진행하는 대형 이벤트로 총 123팀 규모(약 500명)가 참여가 가능하다.
앞서 3월 말 진행될 동일 행사 역시 오픈 후 3일 만에 조기 마감되는 등 높은 관심을 얻으며 골퍼들 사이에서 화제를 모았다. XGOLF는 4월 앵콜 행사를 동일 규모로 다시 마련했다.
이번 행사에서는 1인 기준 최저 7만5000원부터 시작하는 특가 타임이 구성된다. 최근 수도권 골프장 그린피 상승세를 고려하면 가평권 골프장에서는 이례적 가격이다.
일부 시간대에는 라운드 전 식사와 커피 서비스도 포함되어 라운드 전 준비 시간을 보다 편하게 보낼 수 있도록 했다.
또한 예약 고객 전원에게는 쇼골프 직영점 및 전국 제휴 연습장에서 사용 가능한 무료 타석 이용권이 제공된다. 라운드 이후 연습까지 이어질 수 있도록 구성한 XGOLF만의 혜택이다.
XGOLF 관계자는 “고물가 시대에도 골퍼들이 부담 없이 라운드를 즐길 수 있도록 7만 원대 가격과 다양한 혜택을 준비했다”며 “앞으로도 XGOLF 네트워크를 활용해 골퍼들에게 차별화된 이벤트를 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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