[속보] 경찰 “수사 중인 스토킹 등 관계성 범죄 1만5000건 전수 점검”
경기 남양주시에서 발생한 스토킹 살인 사건의 후속 조치로 경찰이 현재 수사 중인 교제 폭력 등 관계성 범죄 사건 1만5000건 전반을 다시 들여다보기로 했다.
유재성 경찰청장 직무대행은 18일 오전 전국 시도 경찰청장 및 경찰서장들과 화상 지휘부 회의를 열고 이 같은 내용의 대응책을 발표했다.
우선 추가적인 피해를 막기 위해 이날부터 다음 달 2일까지 일선 경찰서장이 직접 스토킹 등 수사·관리 중인 관계성 범죄 사건을 전수조사한다. 조사 결과 고위험 가해자로 판단될 경우, 구속영장 신청이나 전자장치 부착, 유치장 유치 등의 강력한 조치를 취할 방침이다.
전수조사는 현재 경찰이 수사 중인 1만5000여 건을 우선 대상으로 삼는다. 이어 임시·잠정조치 등 보호조치를 받고 있는 대상자나 최근 3개월 내 2회 이상 신고가 접수된 사건 등으로 점검 대상을 넓혀갈 계획이다.
또한 향후 관계성 범죄가 접수되면 당일 최대한 신속히 피해자를 조사해 보호·안전 조치를 취하고 가해자와의 격리 조치를 한층 강화하기로 했다. 필요한 경우 방문 조사도 함께 진행된다.
이와 함께 재발 방지를 위한 구조적인 제도 보완에도 착수한다. 경찰은 실효적 가해자 격리 방안, 법무부와의 전자발찌 대상자 정보 공유, 전자발찌와 스마트 워치 연동 등 그동안 문제로 지적돼 온 사안들을 망라해 종합적인 보완책을 마련할 예정이다.
이는 이번 사건에서 경찰과 법무부 간 정보 공유 ‘칸막이’ 탓에 스마트워치와 전자발찌 연동이 제대로 이뤄지지 않았다는 비판이 제기된 데 따른 것이다.
유 직무대행은 회의에서 “가해자가 전자발찌 부착 대상자로 재범 위험성이 높았음에도 가해자를 피해자로부터 격리하는 등의 경찰 대응이 부족했다”며 초동 대처 미흡을 인정했다.
그는 이번 사건 희생자와 유족을 향해 “진심 어린 애도와 유감을 표한다”며 “책임 있는 관계자들에 대한 신속한 감찰 조사와 엄정한 조치를 하겠다”고 강조했다.
아울러 경찰 지휘부를 향해서도 “관계성 범죄 피해자들이 추가 범죄를 당하지 않도록 보호하는 일은 경찰의 핵심 책무”라며 “법과 제도가 허용하는 틀 안에서 최대한의 조치를 하라”고 강도 높게 주문했다.
앞서 지난 14일 오전 남양주시 오남읍에서는 위치추적 전자장치(전자발찌)를 차고 있던 40대 남성 A씨가 사실혼 관계였던 20대 여성을 살해하는 사건이 벌어졌다. 당시 피해자는 경찰의 보호조치 대상자로 스마트워치를 착용하고 있었으며 여러 차례 위기 징후를 신고했음에도 끝내 참변을 막지 못해 경찰의 부실 대응 논란이 일었다.
이에 이재명 대통령은 “관계 당국의 대응이 더뎠고 국민의 눈높이에 한참 미치지 못했다”며 책임자들에 대한 강도 높은 감찰을 직접 지시했다. 현재 경찰청 감찰담당관실은 일선 경찰서의 부실 대응 여부에 대한 조사를 진행하고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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