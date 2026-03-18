울산 국가산단, 대개조 착수… AI ‘기회의 땅’ 만든다
노후 산단 경쟁력 강화해 ‘지속 가능 성장’ 토대 마련
울산시가 대한민국 산업화를 견인해 온 석유화학·제조업 중심의 산업지도를 인공지능(AI)과 차세대 에너지 중심으로 전면 재편한다.
울산시는 ‘울산·미포 및 온산 국가산업단지 지정(개발계획) 재정비 용역’에 본격 착수했다고 18일 밝혔다.
이번 용역은 미포국가산단(48.468㎢)과 온산국가산단(25.939㎢) 등 총 74.407㎢를 대상으로 하며, 18개월간 5억 원을 투입해 산단의 체질을 완전히 바꿀 청사진을 그릴 예정이다.
이번 재정비의 핵심은 ‘AI 대전환’이다. 기존 석유화학 중심의 산단 생태계에서 탈피해 AI 데이터센터와 이차전지 기업들이 즉시 입주할 수 있는 유휴 부지를 발굴하는 데 초점을 맞췄다.
이를 위해 시는 산단 내 토지이용 실태를 전수 조사하고, 그간의 변경 이력을 정리해 토지이용계획도와 유치업종 도면을 새롭게 작성한다.
특히 실제 사업 시행 현황과 계획이 일치하지 않는 부분이나 산업집적법과 산업입지법 간의 차이 등을 바로잡아, 수요 기업이 즉시 활용할 수 있는 정확한 정보를 제공할 계획이다.
에너지와 인프라 공급 방식도 획기적으로 전환된다. 기존의 단순 면적 기준 통계에서 벗어나 개별 기업 설문조사를 실시하고, 이를 바탕으로 전기·공업용수·폐기물 및 폐수 처리 등 실제 수요를 정밀하게 파악해 미래 수요에 선제적으로 대응하는 공급 계획을 수립한다.
현장의 오랜 숙원 과제들도 이번 용역을 통해 해결책을 찾는다. 현대자동차 내부도로(대3-15호선) 실효분 반영, 화력발전소 및 송전선로 등 전기공급설비 용도 정비, 용잠동 일대 기타녹지 민원 해결 등이 주요 검토 대상이다.
아울러 온산국가산단을 대상으로 기반시설 확충, 업종 재배치, 활성화 구역 지정 등을 포함한 재생사업 제안서를 작성해 정부 공모에 적극 대응할 방침이다.
특히 기회발전특구 및 산업단지 구조고도화사업과의 연계성을 강화해 정책적 시너지를 극대화한다는 전략이다.
울산시 관계자는 “이번 용역을 통해 투자를 활성화하고 국가산단의 정체된 경쟁력을 끌어올려, 울산의 지속 가능한 성장 기반을 공고히 다지겠다”고 밝혔다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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