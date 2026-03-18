‘컷오프’ 김영환 충북지사 “배신자의 최후 보게 할 것”
전날 컷오프… 가처분 신청
김영환 충북지사가 18일 자신의 페이스북에 “동지의 불행을 틈타고 배신의 칼을 꽂는 한동훈의 후예답다”고 밝혔다.
김 지사는 김수민 전 충북도 정무부지사를 겨냥해 “내가 이런 자를 키웠다니 기가 막힌다. 배신하는 정치가 개혁이고 선당후사라니 가증스럽다”고 적었다.
김 지사는 “김수민은 정무부지사를 하며 공무원들에게 이미 평가가 끝나있다. 겨우 그런 후보를 공천하려고 한다니 터무니없다”고 말했다.
김 지사는 그러면서 “이 모든 책임은 이정현과 김수민에게 있다”며 “내가 나서 응징하고 배신자의 최후를 보게 할 것이다. 이런 사람들과 한 하늘 아래 살기 싫다”고 말했다.
김 지사는 당 공천관리위원회의 ‘컷오프’(공천 배제) 결정에 반발, 법원에 가처분을 신청했다. 김 지사는 전날 서울남부지법에 국민의힘을 상대로 공천배제 효력정지 가처분 신청서를 제출했다.
지난 16일부터 3일째 휴가를 낸 김 지사는 이날 오후 국회에서 기자회견을 열고 가처분 신청 내용에 관해 설명할 예정이다.
조길형 전 충주시장은 중앙당에 공천신청을 취소함과 동시에 예비후보 사퇴 의사를 밝혔다. 조 전 시장은 자신의 페이스북에 “이 당은 제가 사랑하던 당이 아니라는 것을 인정할 수밖에 없었다”며 “공천을 구걸하지 않겠다”고 전했다. 윤희근 전 경찰청장은 선거운동을 중단하기로 했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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