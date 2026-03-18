스릭슨, 압도적 관용성의 ‘ZXiR’ 및 ‘ZXiR HL’ 아이언 출시
젝시오, 스릭슨, 클리브랜드를 전개하는 던롭스포츠코리아(대표 홍순성)가 세련된 디자인에 압도적인 관용성을 더한 신제품 ‘ZXiR’ 및 ‘ZXiR HL’ 아이언을 공식 출시했다.
이번 ZXiR 시리즈의 출시는 스릭슨 브랜드 전략의 중요한 전환점을 시사한다. 그동안 스릭슨은 투어 프로와 중상급자들이 선호하는모델인 ZXi7, ZXi5 등을 중심으로 강력한 퍼포먼스 브랜드 이미지를 구축해 왔다.
하지만 최근 글로벌 브랜드 캠페인인 ‘Obsessed with it'을 시작하며, 프로 뿐만 아니라 골프라는 스포츠 자체에 진심인 모든 골퍼가 최상의 퍼포먼스를 경험할 수 있도록 타겟 영역을 전격 확대했다.
ZXiR 시리즈의 완성도를 높인 핵심은 독자 개발 소재와 인공지능 설계에 있다. 독자 개발 소재인 i-ALLOY는 기존 스테인리스 스틸보다 약 10% 부드러워 주조 아이언임에도 불구하고 단조 아이언에 필적하는 부드러운 타구감과 정교한 피드백을 제공한다.
또한 AI 머신러닝 기술로 설계된 ‘메인프레임’ 밀링 패턴을 페이스 뒷면에 적용해 관성모멘트(MOI)를 극대화했다. 특히 실제 아마추어 골퍼들의 타점 데이터를 분석해 스윗 스팟을 페이스 하단으로 재배치, 미스 샷 시에도 비거리 손실을 최소화했다.
특히 더 높은 탄도를 고민하는 골퍼를 위한 ‘ZXiR HL’ 모델을 함께 선보임으로써, 탄도 확보와 스핀 컨트롤에 어려움을 겪는 시니어 및 여성 골퍼들까지 타겟 영역을 넓혔다.
스릭슨 관계자는 “이번라인업 완성을 통해 스릭슨은 골퍼들에게 최상의 퍼포먼스를 제공하는 브랜드로서 입지를 더욱 공고히 할 것”이라고 전했다. 제품에 대한 자세한 정보는 스릭슨 공식 홈페이지 및 전국 스릭슨 취급 매장을 통해 확인할 수있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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