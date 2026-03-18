컴투스홀딩스, 베트남 펀탭 게임즈와 업무협약
컴투스홀딩스는 베트남의 대형 게임 퍼블리셔인 ‘펀탭 게임즈(Funtap Games)’와 현지 게임 시장 공략 및 사업 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.
이번 협약을 통해 양사는 컴투스홀딩스의 우수 게임 콘텐츠 6종에 대한 성공적인 베트남 서비스를 위해 다각도의 협력을 진행한다.
각 게임들의 IP를 바탕으로 개발 및 사업 전략을 수립하고, 고도화된 현지화(Localization) 작업, 유저 맞춤형 마케팅 전략 수립, 효율적인 고객 서비스 운영 등 제반 분야의 협력을 이어갈 계획이다.
첫 번째 협력 타이틀은 컴투스홀딩스의 방치형 RPG '소울 스트라이크'가 될 예정이다.
2015년 설립된 펀탭 게임즈는 현재까지 300종 이상의 게임을 서비스하며 수천만 명의 누적 사용자를 확보한 베트남의 톱티어 게임사다. 다수의 글로벌 히트작을 현지화하여 베트남에서 서비스하고 있다. 150여 개 글로벌 파트너사와 협력을 이어가고 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사