‘55년 장인 정신과 진화의 만남’ 마제스티골프, 프레스티지오14 출시

프리미엄 신소재 하이페리온 티타늄II 사용

역대급 비거리와 한층 정제된 타구감 완성

6월30일까지 출시 기념 구매 이벤트 진행

마제스티골프의 신제품 프레스티지오 14. 프레인스포츠

출시를 기념해 오는 6월 30일까지 구매 이벤트를 진행한다. 해당 기간 프레스티지오 14 드라이버 구매 시 마제스티골프 로고볼과 볼 케이스를, 아이언 세트 구매 시에는 마제스티골프 캐리어를 기념품으로 증정한다.

또한 이벤트 기간 동안 프레스티지오 14 구매자를 대상으로 추첨을 통해 총 14명을 선정해 ‘마제스티 인비테이셔널’ 대회에 초청하는 특별한 기회도 제공할 예정이다.