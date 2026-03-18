‘55년 장인 정신과 진화의 만남’ 마제스티골프, 프레스티지오14 출시
프리미엄 신소재 하이페리온 티타늄II 사용
역대급 비거리와 한층 정제된 타구감 완성
6월30일까지 출시 기념 구매 이벤트 진행
마제스티골프(대표 정병호)는 명품 클럽 라인 ‘프레스티지오(PRESTIGIO)’의 14번째 모델인 ‘프레스티지오 14’를 출시한다.
‘퀄리티의 재정의’를 슬로건으로 내세운 프레스티지오 14는 55년간 축적된 마제스티골프의 장인 정신과 기술 진화를 집약한 모델이다. 이미 최고 수준에 도달한 프레스티지오의 완성도에 안주하지 않고, 비거리·관용성·타구감·디자인 전반에서 프레스티지오만의 퀄리티를 다시 정의했다.
프레스티지오 14의 기술적 진화의 중심에는 프리미엄 신소재 ‘하이페리온 티타늄 II’가 있다. 뛰어난 강도와 반발력을 갖춘 이 소재는 초박형 페이스 설계를 가능하게 해 스위트 스폿을 넓히고, 오프 센터 히트 시에도 안정적인 거리와 정확성을 제공한다.
헤드에는 새의 꼬리날개 형상에서 착안한 디자인을 적용해 관성모멘트(MOI)를 크게 향상시켰다. 이를 통해 미스 샷 상황에서도 거리 손실과 방향성 저하를 최소화했으며, 일본 전통 장식 기법 ‘키리가네’에서 영감을 받은 디자인으로 전작 대비 더욱 우아하고 정제된 외관을 완성했다.
프레스티지오 14 드라이버는 얇고 가벼운 페이스 구조와 윙 테일 설계를 통해 반발력과 직진성, 관용성을 동시에 강화했다. 옵티멀 코어 임팩트 디자인을 적용해 안정적인 구질을 구현했으며, 헤드 프로파일을 전작 대비 2.5% 확대해 셋업 시 안정감을 높였다. 로프트는 남성 9.5도, 10.5도, 여성은 11.5도로 구성된다.
페어웨이 우드와 하이브리드는 티타늄 페이스와 360° 파워 프레임 2.0을 적용해 빠른 볼 스피드와 높은 관용성을 확보했다. 고비중 텅스텐 배치를 통해 고탄도·저스핀의 안정적인 볼 궤적을 구현했다.
아이언은 L자형 컵 페이스와 텅스텐 웨이트 설계로 반발력과 관용성을 동시에 강화했다. 또한 샤프트 무게를 37g으로 낮춰 프레스티지오 역사상 가장 가벼운 사양을 구현했으며, 스윙 시 안정적인 복원력과 강력한 에너지 전달을 통해 비거리 성능을 끌어올렸다.
출시를 기념해 오는 6월 30일까지 구매 이벤트를 진행한다. 해당 기간 프레스티지오 14 드라이버 구매 시 마제스티골프 로고볼과 볼 케이스를, 아이언 세트 구매 시에는 마제스티골프 캐리어를 기념품으로 증정한다.
또한 이벤트 기간 동안 프레스티지오 14 구매자를 대상으로 추첨을 통해 총 14명을 선정해 ‘마제스티 인비테이셔널’ 대회에 초청하는 특별한 기회도 제공할 예정이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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