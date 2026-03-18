충남보건환경연구원, 공영도매시장 농산물 잔류농약 검사
충남도 보건환경연구원은 공영도매시장 내 유통 농산물에 대한 잔류농약 안전성 조사를 추진한다고 18일 밝혔다.
연말까지 공영도매시장 내 유통 농산물 100건을 대상으로 잔류농약 361종에 대한 검사를 진행할 계획이다.
농산물 섭취량 상위 품목과 계절별 위해 우려 농산물을 중심으로 검체를 수거해 다소비 농산물의 잔류농약 실태를 집중 감시하는 방식으로 진행한다.
연구원은 공영도매시장이 농산물 유통의 주요 관문인 점을 고려해 출하 전 검사와 연계한 유통단계 안전관리 체계를 강화하고, 부적합 농산물의 시중 유통을 사전에 차단할 방침이다.
잔류농약 기준을 초과한 부적합 농산물이 확인될 경우 관계기관, 지자체와 협조해 신속한 회수폐기 등 행정조치하고, 검출된 농약 정보는 보건환경연구원 누리집을 통해 공개할 예정이다.
정금희 원장은 “도민이 안심하고 소비할 수 있는 먹거리가 되도록 공영도매시장 유통 농산물의 안전성 검사를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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