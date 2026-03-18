한국골프연습장협회, 현 윤홍범 회장 4연임 추대…“골프연습장 사업 재도약에 최선 다하겠다”
한국골프연습장협회(KGCA)는 지난 17일 서울 광진구 소재 워커힐 호텔에서 ‘2026년 정기총회’를 개최하고 윤홍범 현 회장을 제10대 협회장으로 재선출했다고 밝혔다.
이번 정기총회에는 협회 임원 및 회원사 대표들이 참석한 가운데 먼저 2025년도 사업 및 결산 보고와 2026년도 사업계획 심의가 진행됐다. 이어 2026년 골프연습장업계 최근 동향 발표와 함께 골프 산업 현안과 협회 발전 방향에 대한 논의가 이어졌다.
윤홍범 회장은 2014년 제7대 회장으로 취임한 이후 제8대와 제9대 회장을 역임하며 협회를 이끌어 왔다. 회원사들의 전폭적 지지로 향후 4년간 협회를 더 이끌게 됐다.
그는 재임 기간 동안 골프 대중화와 저변 확대를 위해 문체부와 함께 찾아가는 꿈나무 골프 교실 운영, KLPGA와 협업하여 우수골프연습장 인증사업, 레슨프로 구인구직 사업, 안전사고로 인해 경영상의 위험을 헤징하고자 체육시설배상책임보험을 협회 단체보험으로 도입하는 등 협회의 위상을 제고하고 역할을 확대해 왔다는 평가를 받고 있다.
윤홍범 회장은 “협회장 4연임 역임이 개인적으로는 큰 부담이고 또 부끄럽지만, 업계가 어려운 시기에 회원사 여러분의 요청을 외면할 수 없었다”며 “협회가 중심이 되어 골프연습장 산업이 다시 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
이어 “제10대 협회장으로서 회원사에게 실질적인 혜택을 제공하는 회원사 권익 보호와 골프연습장 산업 경쟁력 강화를 위한 다양한 사업을 적극 추진하겠다”며 “존중받는 회원사, 다 함께 참여하는 협회”의 기치 아래 협회의 새로운 도약을 만들어 나가겠다”고 말했다.
수석부회장에는 고양시 덕양구 소재 고양컨트리클럽과 골프연습장(110타석, 비거리 250m)을 운영하는 김기자 대표가 선임되었다. 이외 신임 이사 3명이 추가로 선임되었다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사