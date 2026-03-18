포항시, AI 기반 안전관리체계 5월 본격 가동
경북 포항시가 인공지능(AI) 기반의 안전관리 시스템을 구축하고 오는 5월부터 본격 운영에 들어간다.
시는 17일과 18일 현업근로자 관리 및 도급(용역·위탁) 사업 담당 공무원 160명을 대상으로 ‘중대산업재해 예방 및 안전보건 역량 강화 교육’을 했다고 밝혔다.
이번 교육은 강화된 산업안전보건법과 중대재해처벌법에 대한 실무 대응 역량을 높이기 위해 마련됐다.
교육 주요 내용은 중대재해처벌법 및 산업안전보건법 핵심 이론, 2026년 주요 법령 개정사항, 중대재해 의무사항 관리 요령 등으로 현장 대응력 강화에 중점을 뒀다.
특히 이날은 다음 달 구축 완료를 앞둔 ‘포항시 안전보건체계시스템’의 사용자 시범 교육도 함께 진행돼 관심을 모았다.
이 시스템은 포항시가 자체 개발한 AI 기반 안전관리 플랫폼으로, 중대재해처벌법 및 산업안전보건법상 법적 의무 이행 여부를 실시간으로 모니터링하고 각종 안전조치 이행 현황을 디지털화해 체계적으로 관리할 수 있도록 설계됐다.
시는 5월 중 해당 시스템 가동을 통해 현장 안전점검 데이터를 통합 관리하고, 사고 위험 요인을 예방하는 체계를 구축할 계획이다.
김현숙 포항시 경제노동정책과장은 “모든 사업장에서 단 한 건의 인명 사고도 발생하지 않도록 빈틈없는 안전보건관리 체계를 유지해 나가겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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