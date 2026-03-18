충남도, 당진·홍성 ASF 발생 농장 이동제한 조치 해제
충남도는 18일 당진과 홍성 지역 아프리카돼지열병(ASF) 방역대의 농장 20곳에 대한 이동 제한 조치를 전면 해제한다고 밝혔다. 지난달 ASF가 발생한 지 34일 만이다.
도는 가축 처분·소독 조치가 완료된 후 30일 이상 경과하고 ASF가 추가로 발생하지 않아 이같이 결정했다. 방역대 농장에 대한 임상·정밀·환경 검사에서도 최종 음성이 나온 것을 확인했다.
다만 이동 제한이 해제되더라도 ASF 발생 농장은 시군 점검, 도·농림축산검역본부의 농장 평가와 환경 검사, 60일간의 입식 시험 등 절차를 거쳐야만 돼지 입식이 가능하다.
이승한 도 농축산국장은 “방역대 해제 이후에도 발생 원인에 따른 농가와 도축장 방역 관리, 소독 등의 차단 방역과 효율적인 예찰 관리를 추진할 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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