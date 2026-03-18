“장애인 고용, 선택이 아닌 책임”…침례교 총회–정성영농조합 ‘상생 협력’ 맞손
장애인 표준사업장 기반 고용 확대…농업·자립 연계한 지속가능 모델 구축
기독교한국침례교회 총회와 정성영농조합법인이 장애인과 사회적 약자의 자립을 돕기 위한 상생 협력에 나섰다. 단순한 협약을 넘어 고용과 복지, 나아가 삶의 질까지 아우르는 새로운 사회적 모델을 구축하려는 시도라는 점에서 의미를 더한다.
양 기관은 지난 13일 서울 여의도 기독교한국침례교회 총회에서 ‘장애인 및 사회적 약자 고용 확대를 위한 상생 협력 업무협약(MOU)’을 체결하고, 취약계층의 안정적 일자리 창출과 자립 기반 마련을 위해 긴밀히 협력하기로 했다.
정성영농조합법인은 벼와 쌀을 기반으로 인증받은 장애인 표준사업장으로, 연계고용이 가능한 기업 가운데서도 선도적인 모델로 평가받고 있다. 특히 장애인을 비롯해 자립청년, 미혼모, 고령층 등 사회적 약자를 포괄하는 고용 구조를 지향하며 ‘자립과 상생’이라는 목표를 실천해오고 있다.
이번 협약을 통해 양 기관은 농업을 기반으로 한 새로운 일자리 모델에도 힘을 쏟을 계획이다. 농산물 생산뿐 아니라 김치와 반찬 등 부가가치가 높은 제품을 함께 개발해, 참여자들이 안정적인 수익을 창출할 수 있도록 지원한다는 구상이다. 이는 단순한 생계 지원을 넘어 스스로 삶을 꾸려갈 수 있는 기반을 마련하는 데 초점을 맞추고 있다.
손경호 정성영농조합 대표는 “우리가 만든 제품을 우리가 소비하는 구조가 자리 잡으면, 구성원들이 주거와 여가 등 삶의 기본적인 영역에서도 안정감을 느낄 수 있다”며 “각자가 가장 잘할 수 있는 일을 통해 서로 부족한 부분을 채워가며 함께 살아가는 공동체를 만드는 것이 설립 취지”라고 설명했다.
양 기관은 앞으로 장애인 고용 확대를 위한 공동 사업을 추진하고, 직무 개발과 근로 환경 개선, 복지 지원 등 다양한 분야에서 협력을 이어갈 예정이다. 특히 ‘역지사지’의 가치를 바탕으로 서로를 이해하고 존중하는 공동체 문화를 확산하는 데에도 힘을 모으기로 했다.
이번 협약은 교회의 공동체 정신과 기업의 실행력이 만나 사회적 약자를 위한 실질적 변화를 이끌어내는 사례로 평가된다. 작은 실천이 모여 큰 변화를 이루듯, 이번 협력이 더 많은 이들에게 자립의 기회와 희망을 전하는 출발점이 될지 주목된다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
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