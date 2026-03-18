파주시, 추경 603억 증액 편성…지역 경제 활성화 집중
1차 추경 2조4202억 규모 편성
경기 파주시는 민생경제 회복과 미래 성장 기반 마련을 위해 올해 본예산보다 603억원 늘어난 총 2조4202억원 규모의 제1회 추가경정예산안을 편성했다고 18일 밝혔다.
이번 추경안은 지역 경제 활성화와 시민 생활 기반시설 확충, 미래 성장 동력 확보에 초점을 맞춰 편성됐다. 국도비 보조사업 추가 내시와 2025년 하반기 특별조정교부금 등이 반영됐다.
회계별로는 일반회계가 2조203억원, 특별회계가 3999억원이다. 이는 본예산 대비 일반회계 577억원(2.9%), 특별회계 26억원(0.6%)이 각각 증가한 규모다.
지역 경제 활성화를 위해 지역사랑상품권 발행에 269억원이 편성됐다. 이를 통해 지역 내 소비를 확대하고 소상공인 매출 회복을 지원한다는 계획이다. 또한 탄소중립 실현과 에너지 자립도 향상을 위한 공공 재생에너지 생산기지 조성 사업에 30억 원을 반영해 지속 가능한 성장 기반 구축에도 나선다.
시민 생활과 밀접한 복지·보건·체육·행정 기반시설 확충을 위한 예산도 포함됐다. 주요 사업으로는 (가칭)세대통합 복합지원센터 건립 70억원, 반다비 국민체육센터 건립 32억원, 문산보건지소·문산노인복지관 복합센터 건립 27억원, 동물보호센터 건립 및 반려동물 동반 여가시설 조성 47억원, 운정4동 행정복지센터 건립 48억원 등이 편성됐다.
이와 함께 미래 성장 동력 확보를 위해 평화경제특구 조성에 13억원, 파주 페어 북앤컬처 사업에 10억원을 반영해 지역 산업과 문화 경쟁력 강화도 추진한다.
시 관계자는 “이번 추경은 민생경제 회복과 시민 편의 증진에 중점을 두고 편성했다”며 “예산안이 확정되는 즉시 신속하게 집행해 민생 안정과 주요 현안 사업 추진에 속도를 내겠다”고 밝혔다.
한편, 이번 제1회 추가경정예산안은 오는 25일부터 열리는 제262회 파주시의회 임시회 심의를 거쳐 4월 3일 최종 확정될 예정이다. 추경안은 3월 18일부터 파주시청 누리집을 통해 시민 누구나 열람할 수 있다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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