‘흥행카드’장유빈, 2년만에 KPGA투어 복귀…“LIV골프에서 세계적인 선수들롤부터 많은 걸 배웠다”
베트남 전훈서 복귀 플랜 가동
장유빈(24·신한금융그룹)이 2년만에 KPGA투어로 복귀한다.
장유빈은 2024년에 ‘KPGA 군산CC 오픈’, ‘백송홀딩스-아시아드CC 부산오픈’ 등 KPGA투어서 2승을 거둬 제네시스 대상을 포함해 상금왕, 덕춘상(최저타수상), M.I.P.(Most Improved Player), 톱10 피니시상, 장타상까지 6개 부문까지 6관왕을 차지했다.
작년에 LIV골프로 전격 진출한 장유빈은 적응에 애를 먹으면서 성적 부진으로 재계약에 실패했다.
장유빈은 KPGA를 통해 밝힌 입장문에서 “오랜만에 한국 팬들에게 인사를 드리는 것이 어색하기도 하다”고 웃으며 “KPGA 투어에 복귀한다는 소식으로 인사드릴 수 있어 감사하다. 변함없는 응원을 보내주는 팬 여러분을 생각하며 열심히 시즌 준비를 하고 있다”고 복귀 소감을 밝혔다.
그는 지난 1년간 활동했던 LIV 골프 도전 의미에 대해서도 밝혔다.
장유빈은 “지난 시즌에 민망하고 죄송할 정도로 아쉬운 성적표를 받았다”라며 “성적은 아쉽지만 세계적인 선수들과 플레이하며 보고 배운 것도 많다. 특히 캐머런 스미스 선수의 경기 운영과 위기관리 능력이 가장 인상 깊었다. ‘세계적인 선수는 다르구나’라는 생각이 들면서 동기부여가 됐다”고 회상했다.
장유빈은 1월부터 2월 중순까지 베트남에서 약 한 달가량 전지훈련을 소화했다. 지난달 21일에는 ‘골프 엑스포’에 참석해 오랜만에 국내 팬들을 만나는 시간을 갖기도 했다.
1년 만의 국내 투어 복귀를 앞둔 장유빈은 “시즌 마무리 후 2개월 정도 휴식을 취하고 전지훈련을 다녀왔다”며 “지난 시즌 중 교정하지 못한 스윙 자세나 줄어든 비거리, 볼 스피드를 위주로 훈련에 임했다. 드라이버 샷 감각을 되살리는 것이 전지훈련 목표 중 하나였다”고 전했다.
이어 “2024년 KPGA 투어를 뛰던 당시의 컨디션을 되찾기 위해서 굉장히 많은 노력을 했다. 전지훈련 마무리 단계 즈음에는 기량이 어느 정도 돌아왔다고 느꼈다”라며 “앞으로 나아갈 방향도 잘 잡히고 있다. 현재는 최대한 이른 시일 내에 거리감이 완전히 돌아오는 것을 목표로 하고 있다”고 밝혔다.
장유빈은 올 시즌 KPGA투어와 LIV골프가 지원하는 아시안투어 인터내셔널 시리즈를 병행해 활동할 예정이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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