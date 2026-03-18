美 금리 결정 앞두고 환율, 장 초반 1480원대 횡보
18일 원·달러 환율이 글로벌 달러 약세에 힘입어 장 초반 1490원 아래로 내려가며 하락 출발했다.
이날 서울 외환시장에서 달러화 대비 원화 환율은 오전 9시10분 기준 전날 주간 거래 종가(오후 3시30분)보다 7.4원 하락한 1486.2원을 기록했다. 환율은 개장 직후 6.6원 내린 1487.0원으로 출발한 뒤, 현재 뚜렷한 방향성 없이 횡보세를 이어가고 있다.
중동 사태를 둘러싼 불안감이 가시지 않은 상황에서도 밤사이 달러화는 약세 흐름을 보였다. 주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 보여주는 달러인덱스는 현재 99.540 수준을 기록 중이다. 지난 13일 100.537까지 치솟았던 달러인덱스는 이후 3거래일 연속 하락 곡선을 그리고 있다.
이러한 환율 흐름은 한국시간으로 19일 새벽 발표를 앞둔 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 결정을 앞두고 시장 전반에 관망 심리가 강하게 작용한 결과로 풀이된다. 금리 자체는 동결될 것이라는 전망이 지배적인 가운데, 연준이 이란 사태가 미칠 경제적 여파를 어떻게 평가할지 시장의 이목이 더욱 집중되고 있다.
한편, 같은 시각 원·엔 재정환율은 100엔당 935.56원으로 집계돼, 전날 오후 3시30분 기준가(936.49원) 대비 0.93원 내렸다. 엔·달러 환율 역시 전날보다 0.181엔 하락한 158.796엔에 거래되고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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