음주운전 적발되자 편의점서 술 마신 20대…‘술타기’ 덜미
광주서 20대 남성 검거 직전 맥주 사 마셔
음주운전 사실을 숨기기 위해 추가로 술을 마시는 이른바 ‘술타기’ 범행이 광주에서 처음으로 적발됐다.
광주 북부경찰서는 음주 측정 방해 등 혐의로 20대 A씨를 입건했다고 18일 밝혔다.
A씨는 지난 15일 오전 7시42분쯤 광주 서구 상무지구 일대에서 술을 마신 뒤 운전을 하다 시민의 음주운전 의심 신고를 받고 출동한 경찰의 추격을 받게되자, 편의점에 들어가 맥주 한캔을 사서 마신 것으로 조사됐다.
경찰 조사 결과 A씨의 혈중알코올농도는 면허정지 수준이었으나, A씨는 “차에서 내린 뒤 술을 마셨다”며 음주운전 사실을 부인했다.
경찰은 A씨가 음주운전 적발 직후 추가로 술을 더 마셔 음주 측정을 방해하는 이른바 ‘술타기’를 한 것으로 보고 정확한 사건 경위를 조사해 A씨의 신병 처리 방향을 결정할 방침이다.
한편 술타기를 방지하는 법인 이른바 ‘김호중 방지법’은 지난해 6월 24일부터 시행되고 있다. 술타기 시도는 음주 측정 거부와 동일하게 처벌된다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사