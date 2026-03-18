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[속보] 경찰, ‘음주운전’ 이재룡 검찰 송치…‘술타기’ 의혹도 인정

입력:2026-03-18 09:08
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음주운전 사고를 내고 달아난 혐의를 받는 배우 이재룡(62)씨가 사고 나흘 만인 10일 서울 강남경찰서에서 조사를 받고 귀가하고 있다. 연합뉴스

경찰, ‘음주운전’ 이재룡 검찰 송치…‘술타기’ 의혹도 인정

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

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