종잡을 수 없는 트럼프…이란 전쟁 내우외환에 호르무즈 파병 요구도 뒤집나

트럼프 “우리는 누구의 도움도 필요 없다” 호르무즈 파병 요구 뒤집어

트럼프, 이란의 호르무즈 봉쇄와 미국 내 비판 여론에 ‘내우외환’

전쟁 기간, 전쟁 목표 수시로 바꾸며 ‘불확실성’ 키워

도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 백악관에서 열린 행사에서 생각에 잠겨 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 북대서양조약기구(NATO·나토)와 한국 일본 등을 향해 호르무즈 해협 파병이 필요 없다고 돌연 선언한 것은 이란 전쟁 이후 계속되는 리더십 혼선의 새로운 사례다. 트럼프는 지난달 28일 전쟁 개시 이후 전쟁 목표, 종전 시점 등에 대해 종잡을 수 없는 발언을 이어오면서 전쟁의 불확실성을 증폭시켜왔다.



트럼프는 이날 소셜미디어와 공개 발언을 통해 나토와 한국, 일본 등에 실망감을 나타나며 “나토의 지원을 바라지도 않는다” “우리는 누구의 도움도 필요 없다”고 했다. 트럼프는 전날까지만 해도 한국과 일본, 독일 등의 주둔 미군 수까지 부풀려가며 “수많은 국가가 올 것이다. (동맹국의) 열의의 수준이 중요하다”고 했다. 또 일본, 한국, 중국이 호르무즈 해협을 통해 원유를 수급하는 만큼 직접 나서야 한다는 주장도 되풀이했다. 동맹들이 미국을 도와 호르무즈 해협 상선 호위에 동참해야 한다는 압박이었다.



하지만 트럼프는 하루 만에 동맹의 도움이 필요 없다며 미국이 “전 세계에서 가장 강력한 국가”라고 했다. 표면적으로는 트럼프가 호르무즈 해협 파병 요구를 접은 것으로 보이지만 진의는 좀 더 살펴봐야 할 것으로 예상된다. 이날 발언이 파병에 소극적인 동맹에 대한 실망감과 분노를 쏟아내는 과정에서 나왔기 때문이다.



폴리티코는 이날 “트럼프 행정부는 이번 주말까지 유럽과 아시아 동맹국들이 공개적인 (호르무즈 해협 지원) 약속을 발표하도록 촉구하고 있다”며 “현재 단계에서는 구체적인 기여 내용보다는 이런 입장 표명이 더 중요하다고 백악관은 보고 있다”고 전다.



트럼프의 이란 전쟁 ‘내우외환’은 점점 짙어지고 있다. 전쟁을 개시하자마자 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이를 제거하며 기세를 올렸지만 이후 이란의 극렬한 저항에 부딪혔다. 특히 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 국제 유가가 급등락하는 상황은 트럼프에게 ‘아킬레스건’이 됐다. 이런 상황을 타개하기 위해 나토 등에 지원을 요청했지만 대다수 동맹이 난색을 표한 상황이다.



미국 내 여론은 이란 전쟁 초기부터 부정적이었다. 트럼프 강성 지지층인 ‘마가(MAGA)’에서조차 해외 불개입을 주장하는 비판 여론이 커졌다. 여기에다 이날 트럼프 충성파였던 조 켄트 미 국가대테러센터(NCTC) 국장이 “이란 전쟁은 이스라엘과 로비 단체의 압력 때문”이라고 폭로하며 전격 사퇴했다.



트럼프가 이란 전쟁 중에 입장이 오락가락한 건 이번이 처음이 아니다. 트럼프는 이란 전쟁 종전 시점과 관련해 “항복 아니면 죽음뿐”이라며 이란의 무조건적 항복을 요구했었다. 하지만 이후 이란이 결사 항전 입장을 밝히자 백악관은 지난 10일 “대통령이 군사 목표가 달성됐다고 판단할 때 종료될 것”며 종전 기준을 후퇴시킨 바 있다.



트럼프는 애초 이란 전쟁이 4~5주 이어질 것이라고 했다가 지난 9일엔 “전쟁이 곧 끝날 것” “단기간의 작전”이라고 말을 바꿨다. 그러고는 같은 날 공화당 의원 모임에서는 “여러 면에서 승리했지만 아직 충분하지 않다”고 말해 혼선을 일으켰다.



쿠르드족의 지상전 참전을 두고서도 입장이 표변했다. 트럼프는 애초 쿠르드족의 이란 공격에 대해 “전적으로 찬성”한다고 했다가 지난 8일 돌연 “쿠르드족이 개입하지 않아도 전쟁은 충분히 복잡하다”며 말을 바꿨다.



이번 전쟁이 이란의 ‘정권교체’를 목적으로 한 것인지도 불명확하다. 트럼프는 이란 전쟁 개시를 알리는 영상 연설에서는 이란 국민에게 “당신들의 정부를 장악하라”며 사실상 정권 교체를 전쟁 목표로 제시했다. 하지만 트럼프는 점점 정권 교체 발언을 하지 않았고, 피트 헤그세스 국방장관은 “이번 전쟁은 소위 정권 교체 전쟁이 아니다”라고 말하기도 했다. 트럼프가 전쟁 목표 중 하나로 이란의 핵 개발 저지를 내세우면서도 이란의 농축 우라늄 확보는 지상군 투입이 필요한 까닭에 손도 대지 못하고 있다는 지적도 나온다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 북대서양조약기구(NATO·나토)와 한국 일본 등을 향해 호르무즈 해협 파병이 필요 없다고 돌연 선언한 것은 이란 전쟁 이후 계속되는 리더십 혼선의 새로운 사례다. 트럼프는 지난달 28일 전쟁 개시 이후 전쟁 목표, 종전 시점 등에 대해 종잡을 수 없는 발언을 이어오면서 전쟁의 불확실성을 증폭시켜왔다.트럼프는 이날 소셜미디어와 공개 발언을 통해 나토와 한국, 일본 등에 실망감을 나타나며 “나토의 지원을 바라지도 않는다” “우리는 누구의 도움도 필요 없다”고 했다. 트럼프는 전날까지만 해도 한국과 일본, 독일 등의 주둔 미군 수까지 부풀려가며 “수많은 국가가 올 것이다. (동맹국의) 열의의 수준이 중요하다”고 했다. 또 일본, 한국, 중국이 호르무즈 해협을 통해 원유를 수급하는 만큼 직접 나서야 한다는 주장도 되풀이했다. 동맹들이 미국을 도와 호르무즈 해협 상선 호위에 동참해야 한다는 압박이었다.하지만 트럼프는 하루 만에 동맹의 도움이 필요 없다며 미국이 “전 세계에서 가장 강력한 국가”라고 했다. 표면적으로는 트럼프가 호르무즈 해협 파병 요구를 접은 것으로 보이지만 진의는 좀 더 살펴봐야 할 것으로 예상된다. 이날 발언이 파병에 소극적인 동맹에 대한 실망감과 분노를 쏟아내는 과정에서 나왔기 때문이다.폴리티코는 이날 “트럼프 행정부는 이번 주말까지 유럽과 아시아 동맹국들이 공개적인 (호르무즈 해협 지원) 약속을 발표하도록 촉구하고 있다”며 “현재 단계에서는 구체적인 기여 내용보다는 이런 입장 표명이 더 중요하다고 백악관은 보고 있다”고 전다.트럼프의 이란 전쟁 ‘내우외환’은 점점 짙어지고 있다. 전쟁을 개시하자마자 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이를 제거하며 기세를 올렸지만 이후 이란의 극렬한 저항에 부딪혔다. 특히 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 국제 유가가 급등락하는 상황은 트럼프에게 ‘아킬레스건’이 됐다. 이런 상황을 타개하기 위해 나토 등에 지원을 요청했지만 대다수 동맹이 난색을 표한 상황이다.미국 내 여론은 이란 전쟁 초기부터 부정적이었다. 트럼프 강성 지지층인 ‘마가(MAGA)’에서조차 해외 불개입을 주장하는 비판 여론이 커졌다. 여기에다 이날 트럼프 충성파였던 조 켄트 미 국가대테러센터(NCTC) 국장이 “이란 전쟁은 이스라엘과 로비 단체의 압력 때문”이라고 폭로하며 전격 사퇴했다.트럼프가 이란 전쟁 중에 입장이 오락가락한 건 이번이 처음이 아니다. 트럼프는 이란 전쟁 종전 시점과 관련해 “항복 아니면 죽음뿐”이라며 이란의 무조건적 항복을 요구했었다. 하지만 이후 이란이 결사 항전 입장을 밝히자 백악관은 지난 10일 “대통령이 군사 목표가 달성됐다고 판단할 때 종료될 것”며 종전 기준을 후퇴시킨 바 있다.트럼프는 애초 이란 전쟁이 4~5주 이어질 것이라고 했다가 지난 9일엔 “전쟁이 곧 끝날 것” “단기간의 작전”이라고 말을 바꿨다. 그러고는 같은 날 공화당 의원 모임에서는 “여러 면에서 승리했지만 아직 충분하지 않다”고 말해 혼선을 일으켰다.쿠르드족의 지상전 참전을 두고서도 입장이 표변했다. 트럼프는 애초 쿠르드족의 이란 공격에 대해 “전적으로 찬성”한다고 했다가 지난 8일 돌연 “쿠르드족이 개입하지 않아도 전쟁은 충분히 복잡하다”며 말을 바꿨다.이번 전쟁이 이란의 ‘정권교체’를 목적으로 한 것인지도 불명확하다. 트럼프는 이란 전쟁 개시를 알리는 영상 연설에서는 이란 국민에게 “당신들의 정부를 장악하라”며 사실상 정권 교체를 전쟁 목표로 제시했다. 하지만 트럼프는 점점 정권 교체 발언을 하지 않았고, 피트 헤그세스 국방장관은 “이번 전쟁은 소위 정권 교체 전쟁이 아니다”라고 말하기도 했다. 트럼프가 전쟁 목표 중 하나로 이란의 핵 개발 저지를 내세우면서도 이란의 농축 우라늄 확보는 지상군 투입이 필요한 까닭에 손도 대지 못하고 있다는 지적도 나온다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지