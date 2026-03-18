시사 전체기사

관광공사, ‘열린여행주간 나눔여행’ 참가자 모집

입력:2026-03-18 08:55
공유하기
글자 크기 조정

장애인·고령자·영유아 가족 등 가족여행 중심 7개 테마여행 운영


문화체육관광부와 한국관광공사는 오는 4월 14일부터 30일까지 진행하는 열린여행주간을 맞이해 ‘2026 열린여행주간 특별 프로그램 나눔여행 함께해 봄(春)’ 참가자를 다음달 3일까지 모집한다고 18일 밝혔다.

이 프로그램은 장애인, 고령자, 영유아 동반 가족 등 210여 명을 모집해 4~5월 중 1박 2일로 진행된다. 선정된 참가자에게는 1인당 약 23만 원 상당의 국내여행 프로그램을 무상으로 제공된다. 입장료, 체험비, 식음료, 차량비, 여행자 보험, 숙박비 등 여행에 필요한 부대비용이 포함된다. 안전한 여행을 위해 참가자 1명당 동반자 최대 2명까지 함께 지원받을 수 있으며 필요시 사전 협의를 통해 중증장애인을 위한 1대 1 보조 인력도 배치할 수 있다. 아울러 한국타이어 나눔재단의 사회공헌 사업인 ‘틔움버스’ 2대를 지원받아 이동 편의도 강화할 예정이다.

여행코스는 참가자 특성에 맞춰 힐링·가족여행 등 7개 프로그램으로 꾸려졌다. 특히 올해는 다채로운 볼거리와 특별한 경험을 더하기 위해 춘천·합천·진주·상주 등에 신규 조성된 열린관광지 체험, 합천 황매산군립공원에서의 JTBC ‘비긴어게인 오픈마이크’ 공연 관람 등 회차별 풍성한 일정을 마련했다.

참가 신청은 18일 오후 2시부터 4월 3일까지 온라인을 통해 접수하며, 신청자가 많을 경우 조기 마감될 수 있다. 관광공사는 신청 동기와 참여 이력 등을 종합적으로 고려해 대상자를 선정할 예정이다. 또 개별 맞춤 유선 상담을 거쳐 최종 일정을 확정할 계획이다. 자세한 사항은 ‘열린관광 모두의 여행’ 누리집(access.visitkorea.or.kr)에서 확인할 수 있다.

문지영 관광공사 열린관광콘텐츠팀장은 “이번 나눔여행이 이동의 불편함이나 여러 상황으로 여행을 망설였던 분들에게 따뜻하고 안전한 봄 여행의 기회가 되길 바란다”며 “모두가 여행의 즐거움을 누릴 수 있도록 열린관광 환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.

남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
호르무즈 파병 요구 외면에 화난 트럼프 “나토 도움 필요 없다…한국도 마찬가지”
원베일리 2855만원 vs 공릉 풍림 71만원… 극과극 보유세
관람석까지 보인다… 아리랑 7호가 찍은 잠실 주경기장
“경제효과 상상초월”… 관광·뷰티·유통까지 ‘보랏빛 특수’ 기대
강남 보유세 1000만원 ‘껑충’… 한강벨트도 40~50% 증가
다 불타버린 산과 집… 더 새까맣게 탄 삶은 무너졌다
[단독] 韓만 예외 둔 넷플… K콘텐츠 공개 시간 오후 5시 고정
“중국 화장품 누가 써?” 옛말…밀크티·뷰티·패션까지 MZ 취향 파고드는 중국 브랜드
국민일보 신문구독