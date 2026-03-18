동료 기장 살해 50대 피의자 “3년 전부터 계획”…범행 인정
고양 이어 부산 범행…연쇄 정황 수사
인사 갈등·억울함 주장…동기 규명 착수
부산에서 현직 항공사 기장을 살해한 혐의를 받는 50대 피의자가 범행을 사전에 계획했고 추가 범행 대상도 있었다고 진술했다.
18일 경찰에 따르면 전날 울산에서 검거된 전직 항공사 직원 김모(50대)씨는 부산진경찰서로 압송된 직후 “범행은 3년 전부터 계획했다”고 말했다. 또 추가 범행 계획에 대해서는 4명을 대상으로 범행을 계획했다고 답했다.
김씨는 범행 동기에 대해 “공군사관학교 부당 기득권에 억울하게 인생을 파멸당했기 때문에 제 할 일을 했다”고 주장했다.
김씨는 지난 17일 오전 5시30분쯤 부산진구 한 아파트에서 과거 함께 근무했던 항공사 기장 B씨를 흉기로 여러 차례 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.
앞서 16일 오전 4시30분쯤에는 경기도 고양시 일산서구 한 주거지에서 또 다른 항공사 기장 C씨를 상대로 한 범행도 시도한 혐의를 받고 있다. C씨는 저항해 현장을 벗어나 신고한 것으로 알려졌다.
경찰은 두 사건의 연관성을 확인하는 한편, 동일 직군을 대상으로 한 범행 가능성도 염두에 두고 수사를 진행하고 있다. 또 김씨가 범행 이후 경남 창원에 있는 또 다른 동료를 찾아간 정황도 확인돼 관련 경위를 조사할 예정이다.
이들은 모두 과거 같은 항공사에서 근무했던 동료로 파악됐다.
경찰은 김씨가 2024년 퇴사하는 과정에서 동료들과 갈등을 겪었을 가능성에 주목하고, 정확한 범행 동기와 경위를 조사하고 있다.
경찰은 김씨에 대해 살인 등의 혐의로 구속영장을 신청할 방침이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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