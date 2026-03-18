호르무즈 파병 요구 외면에 화난 트럼프 “나토 도움 필요 없다…한국도 마찬가지”

트럼프 “나토, 매우 어리석은 실수 저질러…나토와 다른 몇몇 나라에 실망”

측근 그레이엄 의원 “살면서 트럼프가 이렇게 화가 난 것 본 적 없어”

도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 백악관에서 미할 마틴 아일랜드 총리와 양자회담을 하고 있다. 연합뉴스

이달 말로 예정됐던 시진핑 중국 국가주석과의 미·중 정상회담에 대해선 “우리는 (중국과) 회담 일정을 다시 잡고 있으며, 약 5주 후에 열릴 것으로 보인다”고 밝혔다. 그러면서 “나는 시진핑 주석을 만나기를 고대하고 있다. 시 주석도 나를 만나기를 고대하고 있을 것”이라며 “우리는 중국과 매우 좋은 협력 관계를 유지하고 있다”고 덧붙였다.

“방금 대통령과 호르무즈 해협의 원활한 통행을 위해 유럽 동맹국이 자산 제공을 꺼리는 문제에 대해 대화했다”며 “살면서 그가 이렇게 화가 난 것은 본 적이 없다”고 밝혔다.

고 경고했다.