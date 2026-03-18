“이란, 즉각적 위협 아냐…양심상 지지 못해” 美 대테러 국장 전격 사퇴

조 켄트 미 국가대테러센터 국장 “양심상 지지할 수 없다”

“전쟁 시작은 이스라엘과 로비 단체 압력 때문”

조 켄트 미 국가대테러센터(NCTC) 국장. 연합뉴스

지난달 28일 이스라엘과 함께 이란에 대한 ‘장대한 분노(Epic Fury)’ 작전을 개시한 이후 트럼프 행정부 내 고위 당국자가 사퇴 의사를 밝힌 건 처음이다. 뉴욕타임스는 “공화당 연합에 균열이 생기고 있다는 신호”라며

“

조 켄트 미 국가대테러센터(NCTC) 국장이 17일(현지시간) 소셜미디어에 올린 사퇴 서한. 엑스

집권 1기 때 당신은 우리를 끝나지 않는 전쟁에 끌어들이지 않고 어떻게 군사력을 결정적으로 적용할지를 현대의 어떤 대통령보다 더 잘 이해하고 있었다”며 “당신은 이를 가셈 솔레이마니 이슬람혁명수비대(IRGC) 쿠드스군 사령관을 제거하고 ISIS(이슬람 국가)를 물리침으로써 보여줬다”고 적었다.

나는 항상 그가 좋은 사람이라고 생각했지만 그가 안보에 있어 매우 취약하다고 항상 생각했다”고 덧붙였다.