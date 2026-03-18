이란 IRGC “바시즈 총사령관 솔레이마니, 적 공격에 사망”

이란 혁명수비대(IRGC)의 하부 조직인 바시즈 민병대 총사령관 골렘레자 솔레이마니 총사령관이 2019년 11월 18일 이란 테헤란에서 기자회견을 하고 있다. AP연합

바시즈 민병대는 이란 테러 정권의 무장 장치의 일부”라고 밝혔다.