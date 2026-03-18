이란 혁명수비대(IRGC)가 17일(현지시간) 하부 조직인 바시즈 민병대 총사령관 골렘레자 솔레이마니의 사망을 공식 확인했다.
이란 반관영 타스님 통신에 따르면 IRGC는 이날 성명에서 “솔레이마니 총사령관이 미국-시오니스트 적들의 공격으로 사망했다”고 밝혔다.
이어 “이번 비겁한 암살은 미국 테러 군대와 시오니스트 정권, 그 용병들에 맞선 전면전, 특히 이번 전쟁에서 바시즈 민병대가 수행한 역할과 중요성을 입증하는 것”이라고 주장했다.
바시즈 민병대는 IRGC 산하 준군사 조직으로 내부 시위 진압 등 체제 수호의 첨병 역할을 한다. 유사시 정규군을 지원하는 역할도 맡고 있다.
솔레이마니는 지난 6년간 바시즈 민병대를 이끌며 이란 체제 수호와 보안 작전을 지휘해온 인물이다. IRGC는 그가 “바시즈 민병대의 구조를 현대화하고 소외 계층 지원 등 전략적이고 독보적인 역할을 수행했다”고 추모했다.
이스라엘은 앞서 공습으로 솔레이마니와 알리 라리자니 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장을 제거했다면서 “바시즈 민병대는 이란 테러 정권의 무장 장치의 일부”라고 밝혔다.
그러면서 “이란 내부 시위, 특히 최근 시위가 격화되는 시기에 솔레이마니의 지휘 아래 있는 바시즈 민병대는 극심한 폭력, 광범위한 체포, 민간 시위대에 대한 무력 사용 등 주요 진압 작전을 주도했다”고 했다.
이란은 라리자니 사무총장의 생사는 아직 공개적으로 언급하지 않고 있다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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이란 IRGC “바시즈 총사령관 솔레이마니, 적 공격에 사망”
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