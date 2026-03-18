부산에서 직장 동료였던 항공사 기장을 살해한 혐의를 받는 50대 남성이 범행 14시간여 만에 울산에서 검거됐다. 범행 전날 경기도 일산에서 다른 동료의 목을 졸랐던 이 남성은 부산에서 범행을 저지른 후 경남 창원의 또 다른 직원을 찾아갔던 것으로 알려졌다.
부산경찰청은 17일 오후 8시 3분쯤 울산에서 이 사건 피의자 A씨를 검거했다고 밝혔다.
A씨는 이날 오전 5시 30분쯤 부산 부산진구의 한 아파트에서 예전 동료였던 항공사 기장 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.
A씨는 범행 이유를 묻는 취재진 질문에 “공군사관학교 부당 기득권에 억울하게 인생을 파멸당했기 때문에 제 할 일을 했다”고 말했다.
또 범행 준비 기간에 대해서는 “3년”이라고, 추가 범행 계획 여부를 묻는 질문에는 “4명”이라고 각각 짧게 답했다.
A씨는 또 전날 오전 4시 30분쯤 경기도 고양시 일산서구 한 주거지 승강기 앞에서 전 직장동료 C씨를 뒤에서 덮친 뒤 도구를 이용해 목을 조른 혐의를 받고 있다.
경찰에 따르면 A씨는 17일 오전 B씨를 살해한 뒤 경남 창원시 성산구에 있는 또 다른 항공업계 직원 D씨의 집에 찾아갔으나, 경찰의 신변보호 조치 때문에 D씨가 거주하는 건물에 들어가지 못했다.
A씨는 그러자 울산으로 이동해서 한 모텔에 숨어있다가 경찰에 붙잡혔다.
살인 사건 발생 14시간여 만이다.
항공업계에 따르면 A씨는 건강과 퇴직 문제로 동료들과 갈등을 빚어 온 것으로 알려졌다.
부산진경찰서는 A씨를 부산으로 압송해 범행 동기 등 구체적인 사건 경위를 조사할 계획이다.
경찰 관계자는 “범행 동기와 관련한 모든 가능성을 염두에 두고 수사할 예정”이라고 말했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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“공사 기득권에 내 인생 파멸”… 부산 항공사 흉기 살해
준비 기간 질문하자 “3년” 답변, 추가 범행 계획엔 “4명”
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