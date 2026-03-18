“트럼프는 속고 있다”… 미 국가대테러센터 국장 사의

2021년 9월 18일 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 국회의사당 공격 사건 관련 피고인들을 지지하는 집회에서 연설하는 조 켄트(Joe Kent) 당시 워싱턴 D.C. 제3선거구 하원의원 후보. 로이터연합

켄트 국장은 “나는 양심상 이란에서 진행 중인 전쟁을 지지할 수 없다”며 “이란은 우리나라에 즉각적 위협이 되지 않았으며, 우리가 이 전쟁을 시작한 것은 이스라엘과 이스라엘의 미국 내 강력한 로비에 의한 압박 때문임이 분명하다”고 지적했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 7일(현지시간) 플로리다주 마이애미 국제공항에 도착하고 있다. AFP연합