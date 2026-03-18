[속보] 트럼프 “나토 지원 필요 없다, 한국도 마찬가지”

북대서양조약기구(NATO·나토)는 물론 한국과 일본을 거론했다.

트럼프 대통령이 지난 9일(현지시간) 플로리다주 도럴에 위치한 트럼프 내셔널 도럴 마이애미에서 열린 공화당 의원 이슈 회의에서 연설하고 있다. AFP연합

도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 워싱턴 D.C. 백악관 집무실에서 미셸 마틴 아일랜드 총리와 회담하고 있다. UPI연합