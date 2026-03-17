‘충주맨’ 키운 국힘 조길형, 충북지사 ‘야합 공천’ 논란에 후보 사퇴
국민의힘 충북지사 예비후보인 조길형 전 충주시장이 17일 “국민의힘에 제출한 공천심사를 취소하겠다”며 사퇴 의사를 밝혔다. 국민의힘으로부터 뒤늦게 충북지사 선거 출마를 제안받은 것으로 전해진 김수민 전 충북 정무부지사가 결국 추가 공천 신청을 접수한 데 대해 다른 예비후보들이 ‘내정자 공천’ 의혹을 제기하며 경선이 파행으로 치닫는 모습이다.
조 전 시장은 페이스북에 “지난 13년간 몇 차례 당명이 바뀌고, 대통령 탄핵을 두 번이나 겪으면서도 당원으로서 충실했다. 민심과 동떨어진 당의 운영에 갈등과 번민하면서도 당원으로서 도리를 다하고자 최선을 다했다”며 “그러나 며칠간 상황을 보면서 지금의 이 당은 더 이상 제가 사랑하던 그 당이 아니라는 것을 인정할 수밖에 없었다”고 밝혔다.
그는 “이 당은 저를 인정하지 않으며, 제가 있을 곳도 아닌 것 같다”며 “그러니 도민들이 아닌 저들에게 공천을 구걸하는 것은 구차한 일이며, 도민들이 아닌 저들이 저를 배제하게 놔두는 것은 더욱 모욕적인 일”이라고 강조했다.
조 전 시장은 “지금 이 순간에도 고군분투하는 후보자들을 조금이라도 생각한다면, 국민의힘 지도부는 어차피 뜻대로 할 테니 원하는 것이 누구든 조속히 결론을 내려 그 후보가 승리하고 다른 후보에게 희망과 힘이 되어주길 소망한다”고 덧붙였다.
앞서 김 전 부지사는 충북지사 후보 추가 공모 신청 마감일인 이날 오후 후보 접수를 마쳤다. 그는 “이대로는 건강한 보수가 설 자리가 없다고 생각했다”며 “선당후사의 마음으로 충북 발전에 대한 마음으로, 합리적인 보수 재건에 대한 마음으로 나선다”고 밝혔다.
국민의힘 1호 공천배제(컷오프) 대상이 된 현직 김영환 지사는 “김 전 부지사가 일주일 전에 이정현 공관위원장과 면담했고, 컷오프 발표 직후에는 서류 접수 제안 전화를 받았다”며 “이번 결정은 치밀하게 짜인 밀실야합이자, 각본에 의한 정치공작”이라고 폭로하는 등 경선 공정성을 문제 삼고 있는 상황이다.
이미 공천 신청을 마친 윤희근 전 경찰청장도 “165만 충북도민은 언제까지 호구인가”라며 “일부 지역에서 이야기하듯 대구 지역에 OOO를 공천하기 위해 충북의 OOO 카드로 구색을 갖추고, 들러리를 세우기 위한 것이라면 누구를 호구로 아는가 하는 생각을 하지 않을 수 없다”고 지적했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
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