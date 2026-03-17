“제 군밤은요?” 광양매화축제 ‘돌멩이군밤’ 논란

군밤 봉투 속에 돌멩이 3개가 들어있는 모습. 스레드 캡처

또한 A씨는 1만원어치 군밤을 구매하면서 6000원짜리 지역 상품권 두 장을 냈지만 거스름돈을 받지 못했다고 전했다. 그는

, 도로, 농지, 산림, 식품 등 5개 분야에 걸쳐 53명을 투입해 단속 활동을 하고 위반 행위 발견 시 시정하지 않으면 고발이나 행정 처분하기로 했다.