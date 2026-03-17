“제 군밤은요?” 광양매화축제 ‘돌멩이군밤’ 논란
전라남도의 대표 봄꽃 축제인 제25회 광양매화축제 노점에서 판매된 ‘돌멩이 군밤’에 지자체가 긴급 점검을 진행했다.
17일 전남 광양시에 따르면 최근 축제장을 찾은 방문객 A씨는 현장에서 구매한 군밤 봉지에 군밤 대신 돌멩이 3개가 들어있는 것을 확인했다.
A씨는 군밤 봉지에 돌멩이가 담긴 모습을 찍은 영상을 소셜미디어 ‘스레드’에 올렸다. A씨는 “군밤을 산 후 무게가 가벼워서 몇 개나 들어있나 보려고 동영상을 찍었더니 돌이 3개 들어있었다”며 “당일 일정이 촉박해 현장에서 문제를 제기하지는 못했다”고 밝혔다.
또한 A씨는 1만원어치 군밤을 구매하면서 6000원짜리 지역 상품권 두 장을 냈지만 거스름돈을 받지 못했다고 전했다. 그는 “다시 생각해도 이해가 되지 않는다”며 “전시용 상품이 잘못 전달된 것 같지만 별도로 신고는 하지 않았다”고 덧붙였다.
온라인에서는 “단순 실수였기를 바란다”는 반응과 함께 “바람에 날리지 않도록 돌을 넣어둔 전시용 봉지가 전달된 것 아니냐” “상품권을 현금처럼 쓰는 상황에서 거스름돈을 주지 않은 것도 문제”라는 지적이 이어졌다.
광양시는 해당 군밤을 판매한 노점이 허가 구역을 벗어나 운영된 불법 영업으로 확인됐다고 밝혔다. 또한 건축, 도로, 농지, 산림, 식품 등 5개 분야에 걸쳐 53명을 투입해 단속 활동을 하고 위반 행위 발견 시 시정하지 않으면 고발이나 행정 처분하기로 했다.
광양시 관계자는 “축제 이미지가 훼손되지 않도록 사실관계를 확인해 필요한 조치를 하겠다”며 “남은 축제 기간에도 현장 점검 단속을 강화해 관광객 불편을 최소화하겠다”고 말했다.
지난 13일 다압면 매화마을 일대에서 개막한 광양 매화축제는 22일까지 전시·공연·체험 행사를 선보인다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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