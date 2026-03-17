부산 항공사 기장 살해 피의자 검거…13시간 만에 붙잡혀
17일 오후 8시3분 울산서 검거
오전 5시30분 이후 범행 추정…7시 신고
압송 후 동기·연쇄 범행 여부 조사
부산에서 발생한 항공사 기장 살해 사건의 50대 피의자가 울산에서 검거됐다. 경찰은 피의자를 부산으로 압송해 본격적인 조사에 착수할 예정이다.
17일 경찰에 따르면 이날 오후 8시3분쯤 울산의 한 숙박시설에서 50대 남성 A씨를 살인 등의 혐의로 검거했다. 신고 접수 약 13시간 만이다.
A씨는 이날 오전 부산진구 전포동 한 아파트에서 항공사 기장인 50대 남성 B씨를 흉기로 살해한 혐의를 받고 있다.
앞서 이날 오전 7시쯤 해당 아파트 복도에서 B씨가 피를 흘린 채 쓰러져 있는 것을 이웃 주민이 발견해 112에 신고했으며, 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.
경찰은 범행 시점을 이날 오전 5시 30분 전후로 추정하고 있다. 범행은 피해자의 주거지 인근에서 이뤄진 것으로 파악됐다.
또 전날 경기 고양시에서 발생한 사건과의 연관성도 함께 살펴볼 계획이다. 당시 같은 항공사에서 근무했던 조종사 C씨가 공격을 당한 정황이 있어 두 사건 간 관련성 여부가 주요 수사 대상이다.
A씨와 B씨, C씨는 같은 항공사에서 근무했던 동료 관계인 것으로 파악됐다.
경찰은 범행에 사용된 흉기의 행방과 이동 경로, 사전 계획 여부 등을 집중적으로 확인할 예정이다. 이와 함께 A씨가 휴대전화를 끄고 신용카드를 사용하지 않는 등 추적을 피하며 이동해 울산까지 도주한 것으로 보고 관련 동선을 확인하고 있다.
경찰 조사 결과 A씨는 2024년 항공사를 퇴직한 뒤 수도권에 거주해 온 것으로 나타났다. 전날 경기 고양시에서 발생한 사건 이후 부산으로 이동한 경위도 조사할 예정이다.
앞서 경찰은 동일 직군을 대상으로 한 범행 가능성을 고려해 관련자 8명에 대해 신변 보호 조치를 시행한 바 있다.
경찰 관계자는 “피의자를 상대로 정확한 범행 동기와 경위를 규명할 예정”이라며 “연관 사건 여부도 함께 확인할 계획”이라고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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