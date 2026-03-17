남양주 스토킹 살인 40대 남성 신상공개 여부 심의
스토킹 하던 20대 여성을 흉기로 살해한 40대 남성에 대해 경찰이 신상공개 여부를 검토한다.
경기북부경찰청은 살인 등 혐의를 받는 40대 남성 A씨에 대한 신상정보공개 심의위원회를 열기로 결정했다고 17일 밝혔다.
경찰 관계자는 “위원회 일정은 수사 진행 경과와 사건 송치 일정 등을 고려해 정할 예정으로, 심의 결과는 공개할 계획”이라며 “구체적인 회의 일정은 공개하지 않을 것”이라고 밝혔다.
A씨는 지난 14일 오전 8시58분쯤 경기 남양주시 오남읍의 한 길거리에서 과거 교제하던 20대 여성 B씨를 흉기로 살해한 혐의를 받고 있다. 당시 A씨는 B씨가 타고 있던 차량의 창문을 깨고 범행을 저지른 것으로 조사됐다.
범행 직후 A씨는 착용 중이던 전자발찌를 끊고 자신의 차량을 이용해 도주했지만 약 1시간 만에 양평군에서 경찰에 붙잡혔다. 검거 당시 A씨는 신원이 확인되지 않은 약물을 복용한 상태였으며, 체포 직후 병원으로 옮겨져 현재까지 치료를 받고 있다.
A씨는 사건 당시 가정폭력처벌법에 따른 임시조치 2·3호와 스토킹처벌법상 잠정조치 1·2·3호 적용 대상자였다. 이에 따라 피해자에게 연락하거나 주거지와 직장 100m 이내로 접근하는 것이 금지된 상태였던 것으로 파악됐다.
경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청했고, 의정부지법 남양주지원은 이날 도주 우려를 이유로 영장을 발부했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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