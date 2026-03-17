부자아빠 “대폭락 후 폭등” 예언…비트코인 75만 달러 전망

로버트 기요사키 인스타그램 캡처

베스트셀러 ‘부자 아빠 가난한 아빠’의 저자 로버트 기요사키가 세계 경제의 대규모 거품 붕괴를 예고하며, 이후 주요 자산 가격이 폭등할 것이라는 전망을 내놨다. 특히 그는 비트코인이 현재 대비 약 10배 수준인 75만 달러(약

까지 상승할 수 있다고 관측했다.