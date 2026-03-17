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[속보] 부산 항공사 기장 살해 50대 용의자 울산서 검거

입력:2026-03-17 20:22
수정:2026-03-17 20:39
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부산에서 발생한 항공사 기장 살해 사건의 50대 용의자가 울산에서 검거됐다.

17일 경찰에 따르면 이날 오후 8시3분쯤 울산에서 50대 남성 A씨를 살인 혐의로 검거했다. A씨는 이날 오전 부산진구 전포동 한 아파트에서 항공사 기장인 50대 남성 B씨를 흉기로 살해한 혐의를 받고 있다.

앞서 이날 오전 7시쯤 해당 아파트 복도에서 B씨가 피를 흘린 채 쓰러져 있는 것을 이웃 주민이 발견해 신고했으며, 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

경찰은 A씨와 B씨가 같은 항공사에서 근무했던 동료 관계였던 것으로 보고 범행 동기와 경위를 조사하고 있다.

경찰은 또 A씨가 전날 경기 고양시에서 발생한 사건과의 연관성도 함께 확인할 방침이다. 당시 같은 항공사에서 근무했던 또 다른 조종사가 공격을 당한 정황이 있어 두 사건 간 연관 가능성이 제기돼 왔다.

A씨가 동일 직군을 대상으로 범행을 이어갔을 가능성도 거론되면서 사건 직후 항공업계 내부에서는 불안감이 확산됐고, 경찰은 관련자 일부에 대해 신변 보호 조치를 시행한 바 있다.

경찰은 A씨를 상대로 범행 동기와 사전 계획 여부, 이동 경로 등을 집중 조사할 계획이다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

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윤일선 기자
사회2부
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