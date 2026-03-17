[속보] 부산 항공사 기장 살해 50대 용의자 울산서 검거
부산에서 발생한 항공사 기장 살해 사건의 50대 용의자가 울산에서 검거됐다.
17일 경찰에 따르면 이날 오후 8시3분쯤 울산에서 50대 남성 A씨를 살인 혐의로 검거했다. A씨는 이날 오전 부산진구 전포동 한 아파트에서 항공사 기장인 50대 남성 B씨를 흉기로 살해한 혐의를 받고 있다.
앞서 이날 오전 7시쯤 해당 아파트 복도에서 B씨가 피를 흘린 채 쓰러져 있는 것을 이웃 주민이 발견해 신고했으며, 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.
경찰은 A씨와 B씨가 같은 항공사에서 근무했던 동료 관계였던 것으로 보고 범행 동기와 경위를 조사하고 있다.
경찰은 또 A씨가 전날 경기 고양시에서 발생한 사건과의 연관성도 함께 확인할 방침이다. 당시 같은 항공사에서 근무했던 또 다른 조종사가 공격을 당한 정황이 있어 두 사건 간 연관 가능성이 제기돼 왔다.
A씨가 동일 직군을 대상으로 범행을 이어갔을 가능성도 거론되면서 사건 직후 항공업계 내부에서는 불안감이 확산됐고, 경찰은 관련자 일부에 대해 신변 보호 조치를 시행한 바 있다.
경찰은 A씨를 상대로 범행 동기와 사전 계획 여부, 이동 경로 등을 집중 조사할 계획이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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