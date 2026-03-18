상법 개정 첫 시험대…3월 주총 ‘지배주주vs소액주주·행동주의펀드’ 표대결
3월 정기 주주총회 시즌이 본격적으로 막을 올렸다. 1~3차 상법 개정 후 첫 주총으로, 이사 충실의무 확대와 자사주 소각 의무화 등 주주환원을 강화한 개정 상법 적용의 시험대가 될 전망이다. 특히 기업 지배구조 패러다임 변화로 지배주주, 소액주주, 기관투자가의 표 대결과 수 싸움이 관전 포인트다.
17일 한국예탁결제원에 따르면 이번 주(16~22일) 유가증권시장 102개사, 코스닥시장 107개사, 코넥스시장 2개사 등 총 211개사가 정기 주주총회를 개최한다. 다음 주도 경영권 분쟁 중인 고려아연(24일)을 비롯해 약 2000개사의 주총이 예정됐다.
이번 주총 시즌이 중요한 이유는 1~3차 상법 개정이다. 지난해 7월부터 올해 2월까지 3차례에 걸친 상법 개정으로 기업 경영의 근간이 대대적으로 바뀌었다. 1차 상법 개정으로 기업 이사의 충실의무 대상이 ‘회사와 주주’(기존에는 회사)로 확대됐고, 집중투표제 의무화(2차)와 자사주 소각 의무화(3차) 등도 잇따랐다.
특히 이번 주주총회 시즌에는 공포 후 즉시 시행되는 ‘이사의 주주충실 의무’(1차), ‘자사주 소각 의무화’(3차)가 적용된다. 독립이사 제도와 감사위원 의결권 제한(1차)은 오는 7월 23일, 전자주주총회는 내년 1월 1일부터 시행된다. 집중투표제 의무화와 감사위원 분리선임 확대(2차)는 오는 9월 10일부터 시행된다.
법적 근거가 마련됨에 따라 소액주주와 행동주의펀드(기업 지분을 확보해 의결권 행사로 주주 가치 제고를 적극적으로 요구하는 투자 목적 기금)도 적극적으로 움직이고 있다. 배당 확대 정도에 그쳤던 주주제안은 기업 의사결정에 실질적 영향력을 미치기 위한 통로로 활용되고 있다.
차파트너스자산운용은 오는 27일 예정된 삼영전자공업 정기 주총을 앞두고 본격적인 의결권 대리행사 권유에 나섰다. 자신들의 추천 후보의 감사 선임, 회사 보유 순현금을 재원으로 300억원 규모의 자기주식 취득 등을 각각 상정할 것을 제안했다. 회사의 감시·견제 기능을 정상화하는 한편, 과도하게 쌓여 있는 순현금을 활용해 주주환원에 나서야 한다는 주장이다.
국내 행동주의펀드 얼라인파트너스도 DB손해보험·가비아·덴티움·코웨이·에이플러스에셋 등의 주주총회에 주주제안을 했다. 소액주주들도 지분을 결집하고 행동주의 펀드와 연대 행동에 나서는 모습이다.
기업들도 현금 배당 확대와 자사주 소각 등 주주 환원 강화에 나서는 한편, 지배주주의 경영권 방어에도 선제적으로 움직이고 있다. 이사회 규모와 이사 임기 조정이 대표적이다. 한화그룹 계열사들은 이사 임기를 기존 ‘2년 이내’에서 ‘3년’이나 ‘3년 이내’로 확대하는 정관 변경안을 상정했다. 효성그룹 계열사들은 이사 정원 상한을 16명에서 7~9명으로 줄이는 안을 추진한다.
이는 오는 9월 시행되는 집중투표제(자산 2조원 이상 상장사 대상)에 대비한 움직임이라는 평가다. 집중투표제는 소액주주들이 자신이 지지하는 이사 선임을 위해 표를 몰아줄 수 있게 한다.
예를 들어 이사 3명을 뽑고 주식 100주를 갖고 있다면, 일반 단순투표제에서는 각 후보에 100표씩만 행사할 수 있어 대주주의 영향력이 절대적이다. 하지만 집중투표제에서는 후보 1명에게 300표를 집중할 수 있어, 대주주가 미는 후보 중 한 명을 밀어내고 소액주주 측 후보를 당선시킬 가능성이 커진다. 그런데 한 번에 선임하는 이사 수가 줄어들면 표 몰아주기 효과도 줄어들고, 이사 임기 규정을 조정하면 퇴임 시점을 분산해 한 번에 뽑는 이사 수를 줄여 대주주 영향력이 더 커진다.
자사주 소각을 둘러싼 정관 변경도 관심사다. 3차 상법 개정안에 따라 회사가 자사주를 취득하면 원칙적으로 1년 이내에 소각해야 한다. 하지만 임직원 보상, 우리사주 부여 등 목적은 처분계획을 작성해 매년 주주총회 승인을 받아 예외적으로 제3자에게 넘길 수 있다. 또 신기술 도입이나 재무구조 개선 같은 경영상 목적으로 보유하려면 해당 사유를 정관에 규정해야 한다. 김윤정 LS증권 연구원은 “자사주 소각 의무 ‘예외 조항’ 확보를 위한 자사주 보유·처분 정관 변경안과 계획 승인안에서 기업과 주주 간 눈치 싸움이 있을 것”이라고 예상했다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
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