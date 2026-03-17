김수민 전 충북도 정무부지사 “합리적 보수 재건”
국민의힘 추가 공모 접수
김수민 전 충북도 정무부지사가 6.3 지방선거 충북지사 선거 도전에 나선다.
17일 지역 정치권 등에 따르면 김 전 부지사는 충북지사 후보 추가 공모 신청일인 이날 오후 후보 접수를 마쳤다.
김 부 지사는 자신의 페이스북을 통해 “충북을 위해 오늘 첫 발을 뗀다”고 출마 소식을 알렸다.
그는 “이대로는 건강한 보수가 설 자리가 없다고 생각했다”며 "“선당후사의 마음으로 충북 발전에 대한 마음으로 합리적인 보수 재건에 대한 마음으로 나선다”고 강조했다.
이어 "쉬운 선택이 아니었다"며 "그래서 더 단단하게 행동하겠다"고 덧붙였다.
김 전 부지사는 1986년 청주 출생으로 2016년 제20대 국회의원(바른미래당·비례)으로 당선됐다. 바른미래당 충북도당위원장, 국민의힘 홍보본부장 등을 거쳐 2024년 9월부터 1년간 충북도 정부무지사를 지냈다.
국민의힘 공천관리위원회는 전날 김영환 지사를 컷오프하고 추가 접수를 거쳐 최종 후보를 결정하겠다고 발표했다. 김 전 부지사는 최근 이정현 공관위원장과 면담을 했고 컷오프 발표 직후 서류 접수 제안을 받은 것으로 전해졌다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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