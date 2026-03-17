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[속보] 이스라엘 국방 “이란 안보수장 라리자니 사망”

입력:2026-03-17 18:31
수정:2026-03-17 18:52
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알리 라리자니 이란 최고국가안보위원회 사무총장이 2025년 8월 13일 레바논 베이루트에서 나비 베리 레바논 국회의장과 회담 후 기자회견에서 발언하고 있다. AP연합뉴스

이란의 안보수장 격인 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장이 이스라엘군의 표적 공습에 사망했다.

이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관이 17일(현지시간) “이스라엘군 공습으로 라리자니가 제거됐다”고 말했다.

앞서 현지 언론은 이스라엘군이 라리자니를 겨냥한 표적 공습을 단행했다고 보도한 바 있다. 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장도 이날 오전 전황 평가 회의에서 “지난밤 작전을 통해 이번 전쟁의 성과와 이스라엘군의 임무에 영향을 미칠 수 있는 중대한 제거 실적이 기록됐다”고 말했다.

다만 이란 당국은 아직 라리자니 사망 여부를 확인하지 않고 있다. 이란 현지 매체들은 이달 4일 스리랑카 영해에서 미국의 공격에 침몰한 이란 호위함 데나호의 숨진 승조원들을 추모하는 그의 수기 메모 사진을 보도했다. 현지 매체들은 이 라리자니 사무총장이 전날 이 메모를 썼다고 전했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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