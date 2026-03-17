“내 집에서 노후를”…고양형 통합돌봄 서비스 강화
27일 통합돌봄 전국 시행 앞두고 본격 가동
민·관 통합지원협의체 구성…7개 기관 맞손
경기 고양시가 오는 27일 전국 시행을 앞둔 통합돌봄 서비스 준비를 마치고, 노인과 고령 장애인의 지역사회 정착을 지원하는 맞춤형 돌봄 체계를 본격 가동한다고 17일 밝혔다.
고양시는 살던 곳에서 의료·요양·돌봄 서비스를 통합적으로 제공하는 기반을 구축하고, 주거환경 개선과 복약 관리 등 지역 특화 서비스를 더해 촘촘한 지원에 나선다.
이를 통해 일상생활 유지가 어려운 노인과 고령 장애인이 시설이 아닌 지역사회에서 자립적인 삶을 이어갈 수 있도록 한다는 방침이다.
우선 시는 약 2만9000여명을 통합돌봄 우선관리 대상자로 보고, 행정복지센터와 국민건강보험공단 지사를 통한 신청과 현장 조사를 병행해 대상자를 선제적으로 발굴한다.
특히 퇴원 예정자를 대상으로 병원과 연계해 퇴원 이전 단계부터 돌봄을 개입하는 등 공백 없는 지원 체계를 마련할 계획이다.
이번 사업은 2026년부터 2030년까지 단계적으로 추진되는 가운데, 초기 도입기에는 일상생활이 어려운 노인과 고령 장애인을 중심으로 지원이 이뤄진다. 보건복지부 조사에 따르면 노인의 대다수가 건강이 유지되거나 악화되더라도 현재 거주지에서 계속 살기를 희망하는 것으로 나타나, 지역 기반 돌봄의 필요성이 더욱 강조되고 있다.
시는 제도 시행에 앞서 관련 조례를 제정하고 전담 인력을 배치하는 등 운영 기반을 구축해 왔다. 또한 국민건강보험공단 빅데이터를 활용한 대상자 선정과 시범 운영을 통해 기관 간 역할 분담과 협업 체계를 정비했다.
민관 협력도 강화된다. 시는 의료·요양·사회복지 전문가와 기관이 참여하는 통합지원협의체를 구성했으며, 이달 중 보건의료 단체와 병원, 자활기관 등 7개 기관과 업무 협약을 체결해 협력 기반을 확대할 예정이다. 이를 통해 다양한 서비스가 유기적으로 연결되는 통합돌봄 환경을 조성한다.
고양형 특화 서비스도 함께 추진된다. ‘고양 온돌-생활이음’은 긴급하게 일상생활 지원이 필요한 대상자에게 가사, 식사, 이동 등을 한시적으로 제공한다. ‘고양 온돌-공간이음’은 낙상과 화재 예방을 위한 주거환경 개선을 지원하며, ‘고양 온돌-약속이음’은 약사의 방문을 통한 복약 관리 서비스를 제공한다.
아울러 방문 노쇠 예방과 능동형 건강관리 등 예방 중심 사업도 병행해 대상자가 장기간 지역사회에서 자립적인 삶을 유지할 수 있도록 지원할 계획이다.
시 관계자는 “통합돌봄 체계를 지속적으로 보완·확대해 안정적인 정착을 이끌어 나갈 방침”이라고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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