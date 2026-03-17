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트럼프 미중 정상회담 연기 요청…中 “소통 유지 중”

입력:2026-03-17 17:27
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도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난해10월 30일 부산 김해공군기지 의전실 나래마루에서 미중 정상회담을 마친 뒤 회담장을 나서며 대화하고 있다. 연합뉴스

중국 정부가 미중 정상회담 일정을 연기하자는 미국의 요청과 관련해 양국이 일정 조율을 위한 소통을 이어가고 있다고 17일 공식 입장을 냈다.

린젠 중국 외교부 대변인은 이날 열린 정례브리핑에서 정상회담 연기 요청 여부와 실현 가능성을 묻는 취재진의 질문에 “중미 양측은 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중 문제와 관련해 소통을 유지하고 있다”고 답변했다.

연기 요청을 전달받은 정확한 시점이나 세부적인 논의 상황을 묻는 추가 질의에 대해서는 “현재로서는 추가로 제공할 수 있는 정보는 없다”며 구체적인 즉답을 피했다.

특히 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 군함 파견 요구를 방중 연기와 결부 지은 것 아니냐는 해석과 관련해서는 “(트럼프 대통령의) 방문은 호르무즈 해협 항해 문제와는 무관하다”고 선을 그었다.

당초 트럼프 대통령은 이달 말에서 다음 달 초 사이 중국을 찾아 시진핑 국가주석과 마주할 계획이었다. 그러나 지난 16일(현지시간) 백악관 취재진과 만난 자리에서 중동 지역의 전쟁 상황을 이유로 들며 중국 측에 회담을 한 달 정도 미뤄달라고 요청한 사실을 공개했다.

당시 트럼프 대통령은 “중국을 방문하고 싶지만 (이란)전쟁 때문에 나는 여기(미국) 있고 싶고 여기 있어야 한다”고 연기 사유를 밝혔다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

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