김병수 김포시장, 대명항 신축 수산물직판장 점검

김병수 김포시장이 지난 16일 대곶면 대명항을 찾아 신축 수산물직판장을 점검하고 어업인들의 영업 환경을 살폈다. 김포시 제공

경기 김포시는 지난 16일 김병수 시장이 대곶면 대명항을 방문해 최근 이전을 마친 수산물직판장의 운영 상황을 점검하고 어업인들의 현장 의견을 청취했다고 17일 밝혔다.

김병수 김포시장이 지난 16일 대곶면 대명항을 찾아 신축 수산물직판장을 점검하고 어업인들의 영업 환경을 살폈다. 김포시 제공