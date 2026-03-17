김병수 김포시장, 대명항 신축 수산물직판장 점검
경기 김포시는 지난 16일 김병수 시장이 대곶면 대명항을 방문해 최근 이전을 마친 수산물직판장의 운영 상황을 점검하고 어업인들의 현장 의견을 청취했다고 17일 밝혔다.
이번 방문은 새롭게 조성된 직판장의 시설 상태와 운영 현황을 확인하고, 어업인들의 영업 환경 개선과 관련한 의견을 직접 듣기 위해 마련됐다.
김 시장은 직판장 내부를 둘러보며 판매 환경과 이용 편의성을 점검하고, 이전 이후 발생한 불편 사항과 개선이 필요한 부분을 현장에서 확인했다.
특히 어업인들의 안정적인 판매 활동을 지원하고 방문객 이용 편의를 높이기 위한 다양한 개선 방안에 대해 의견을 나누며 현장 중심의 소통 행정을 이어갔다.
이날 대명항에서는 김포어촌계 주관으로 ‘대명항 풍어제’도 함께 열렸다. 풍어제는 어업인의 안전 조업과 풍어를 기원하는 전통 행사로, 당산제를 시작으로 치성제, 대동굿, 풍물놀이, 배연신굿 등이 진행됐다.
김 시장은 풍어제에 참석해 어업인들과 함께 한 해의 안전 조업과 만선을 기원하며 지역 어업인의 노고를 격려했다.
김 시장은 “신축 수산물직판장이 어업인들에게 안정적인 소득 기반이 되고, 대명항을 찾는 관광객들에게는 편리한 수산물 구매 공간이 되길 기대한다”며 “앞으로도 어업인들의 작업 환경과 어항 이용 여건을 지속적으로 개선해 나가겠다”고 말했다.
한편, 대명항은 김포시 대곶면에 위치한 어항으로, 봄철 꽃게와 주꾸미, 가을철 젓새우 등 제철 수산물로 유명해 많은 관광객이 찾는 서해안 대표 어항이다. 2024년 국가어항 대상항으로 선정됐으며, 올해 기본설계비 9억원이 확보돼 향후 개발 사업도 본격 추진될 전망이다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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